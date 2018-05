Grande Fratello 15: le nuove nomination e chi è stato eliminato ieri sera

Chi sono i concorrenti di Grande Fratello 15 in nomination questa settimana

I concorrenti del Grande Fratello 15 in nomination questa settimana sono tre: Simone Coccia Colaiuta, Mariana Falace e Danilo Aquino. Ai nomi dei nuovi nominati si è arrivati nella puntata del reality in onda ieri, martedì 8 maggio 2018, in prima serata su Canale5. Nel corso del nuovo appuntamento, gli inquilini della Casa sono stati chiamati a fare le cosiddette nomination “palesi”, cioè davanti a tutti e non in Confessionale. A nominare Simone sono stati Lucia Bramieri, Lucia Orlando e Danilo Aquino. A fare il nome di Mariana, invece, ci hanno pensato Veronica Satti, Luigi Favoloso e Filippo Contri. Infine, a sperare nell’uscita di scena di Danilo sono stati Simone Coccia Colaiuta, Angelo Sanzio e Alessia Prete. Per il resto, a votare per Alberto Mezzetti è stato Matteo Gentili (con nomination ricambiata), mentre Mariana Falace ha detto pubblicamente di volere fuori dalla Casa Luigi Favoloso.

Grande Fratello 2018: Aida Nizar eliminata col 51% del televoto

Chi è l’eliminato del Grande Fratello 2018 di ieri sera? A dover lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia è stata Aida Nizar. La concorrente ha perso la sfida al televoto contro Luigi Favoloso, lasciando il reality per volere del 51% dei votanti da casa. Prima di abbandonare il programma, la donna ha ricevuto il sostegno di Angelo, Mariana e Alessia e ha anche incontrato Marco Ferri. Entrata nel programma nel secondo appuntamento con la trasmissione, poco dopo la showgirl è stata vittima di un’aggressione verbale da parte di Baye Dame (per questo squalificato) e ha discusso con gli altri inquilini anche a causa (ma non solo) del momento-vomito che l’ha riguardata in bagno.

Il “meglio” della quarta puntata di Grande Fratello 15

Per il resto, lo chiamano “il meglio“, ma chissà… questi gli altri momenti più “spettacolari” visti nella quarta puntata di Grande Fratello 15 di martedì 8 maggio 2018: dalle scuse mancate di Baye Dame ad Aida Nizar, al momento con Luigi Favoloso, Patrizia e Mariana, passando per la ramanzina di Simona Izzo all’ex fidanzato di Nina Moric.