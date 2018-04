Grande Fratello 15: nominati, nomination ed eliminato del 23 aprile 2018

Chi sono i nominati di Grande Fratello 2018 di questa settimana

I nominati di Grande Fratello 2018 di questa settimana sono Alberto Mezzetti, Filippo Contri, Patrizia Bonetti e Lucia Orlando. E’ questo l’esito delle nomination fatte dai concorrenti nella seconda puntata del reality show, tornato in onda lunedì 23 aprile in prima serata su Canale5. Ai nomi si è arrivati grazie ad un meccanismo diverso per i maschi e per le donne. Pur essendo tutti nominabili, stavolta sono stati gli uomini a fare le nomination “palesi” al “tavolo”, potendosi solo nominare tra loro. Le donne, invece, hanno fatto nomination “segrete” in Confessionale, proponendo soltanto il nome di un’altra donna. Al televoto per sette giorni vanno i due uomini e le due donne più votati. Nessuno ha potuto nominare Aida Nizar in quanto nuova concorrente.

Grande Fratello 15: tutte le nomination del 23 aprile 2018

Queste, nel dettaglio, le ultime nomination “palesi” dei concorrenti uomini di Grande Fratello 15. Sono state fatte nella seconda puntata del 23 aprile attraverso il meccanismo delle “carte” raffiguranti il volto di ogni singolo concorrente.

Filippo ha nominato: Alberto (La motivazione è stata: “Scelte sbagliate fatte nel gruppo“).

Baye: Alberto (“Il suo è un copione studiato a tavolino“).

Simone: Filippo (“Per quello che ha detto stasera ad Alessia“).

Alberto: Filippo (“Non mi è piaciuto il suo atteggiamento“).

Danilo: Filippo (“Le donne non si trattano così“).

Angelo: Filippo (“Tra di noi c’è comunicazione, ma non mi arriva“).

Matteo: Alberto (“Abbbiamo discusso“).

Luigi: Alberto (“Con gli altri ragazzi credo abbia fatto diverse provocazioni“).

Queste, invece, le recenti nomination “segrete” fatte in Confessionale dalle concorrenti donne di Grande Fratello 2018.

Alessia ha nominato: Lucia O. (con la motivazione: “Non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto“).

Patrizia: Lucia (“La ritengo molto falsa“).

Veronica: Alessia (“Fino ad oggi non avevamo legato molto“).

Lucia O: Patrizia (“E’ tanto vera, però tante cose non mi piacciono“).

Mariana: Patrizia (“Da due giorni è un po’ fredda con me“).

Infine, Lucia Bramieri: Lucia O (“Ho avuto meno occasione di parlare con lei“).

L’eliminato di Grande Fratello di ieri sera

Chi è uscito nella seconda puntata di Grande Fratello 2018? Ieri sera nel nuovo appuntamento su Canale5 è stato eliminato Valerio Logrieco. Inizialmente arruolato tra i “Boni” del GF 15, Valerio ha perso la sfida al televoto contro Filippo Contri. A votare per la sua uscita di scena dal reality è stato il pubblico da casa con il 67% del televoto.