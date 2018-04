Grande Fratello 15: un’altra frase di Filippo Contri sconvolge i concorrenti

Grande Fratello 15, Filippo Contri frase shock: la confessione di Simone Coccia

Filippo Contri ancora nei guai. Il super bono rimasto nella Casa del Grande Fratello pare aver fatto fatto un altro passo falso. Già nella seconda puntata del Grande Fratello, infatti, il suo atteggiamento nei confronti di Alessia aveva fatto molto discutere. Il modo in cui si è scagliato contro la ragazza, però, gli è costato poi la nomination. I rimproveri degli altri inquilini, tuttavia, pare che a poco siano serviti. Stando a quanto confessato da Simone Coccia ad Alberto, infatti, oggi Filippo si sarebbe fatto sfuggire un’altra frase fuori luogo e, anche questa volta, sempre nei confronti di una ragazza.

Simone Coccia indignato per una frase di Filippo Contri: il suo racconto ad Alberto

Seduto in un’area comune insieme ad Alberto, Simone Coccia avrebbe confessato a quest’ultimo di aver assistito ad un’uscita di Filippo decisamente poco carina. Un altro scivolone dopo quello di lunedì sera che, di fatto, ha lasciato a bocca aperta Tarzan. Stando a quanto dichiarato dal fidanzato della Pezzopane, la diretta interessata questa volta sarebbe stata però Aida Nizar. Secondo Coccia, nello specifico, durante la lite avvenuta tra la concorrente spagnola e Baye Dame, Filippo avrebbe pronunciato la seguente frase: “Guarda che a Roma quelle come te le bruciano”. Prima della pubblicità la frase è stata riportata più volte da Simone a Tarzan, tanto che per quelli sintonizzati sulla diretta di Mediaset Extra è stato impossibile non sentirla.

Grande Fratello 15: il web insorge contro Filippo Contri nella seconda puntata

A far insorgere il web contro Filippo lunedì sera sono state alcune frasi urlate da quest’ultimo contro Alessia durante la diretta. Lo stesso fastidio, inoltre, è stato poi manifestato da alcuni concorrenti della Casa che, quando ne hanno avuto l’occasione, hanno nominato Contri senza esitazione. Alla luce di quanto emerso, perciò, la posizione del concorrente potrebbe incrinarsi un’altra volta. Influenzerà questo l’opinione del pubblico? Staremo a vedere.