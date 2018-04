Grande Fratello 15 comunicato ufficiale: presto provvedimenti disciplinari

Grande Fratello 15: arriva il comunicato ufficiale dopo la lite tra Baye Dame e Aida Nizar

L’accesa lite tra Baye Dame e Aida Nazar ha scatenato tutta una serie di conseguenze inevitabili in queste ore. I primi a condannare l’atteggiamento del romano sono stati i telespettatori ieri. Indignati, infatti, gli utenti sul web hanno manifestato tutto il loro sbigottimento. A Pomeriggio Cinque, oggi, è stata poi la stessa Barbara d’Urso a dichiarare di essere intenzionata a non far passare in sordina l’accaduto. Il pubblico sintonizzato sulla diretta di Mediaset Extra, tuttavia, ha potuto conoscere in anteprima le intenzioni della produzione del Grande Fratello pochi minuti fa. In Casa, infatti, è stato fatto arrivare ai concorrenti un comunicato ufficiale dove il GF faceva riferimento a dei provvedimenti disciplinari.

Baye Dame contro Aida Naizar: il Grande Fratello prende provvedimenti

Dopo essere stati radunati tutti in salotto, ai concorrenti del GF è stato letto da Matteo Gentili e Lucia Bramieri un comunicato ufficiale fatto arrivare in Casa dalla produzione. In merito a quanto successo nelle ultime ore, nello specifico, il Grande Fratello ha fatto sapere ai ragazzi di essere pronto ad intervenire. “Si richiede indispensabile il richiamo ad una regola indispensabile di questo programma” è stato ricordato ai concorrenti in Casa “Tutto deve essere affrontato secondo le regole basi di civiltà e convivenza. Esiste un limite che il Grande Fratello non è disposto a tollerare e superare. Nessun comportamento può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali. Il Grande Fratello si riserva al momento opportuno di prendere provvedimenti disciplinari”.

Baye Dame squalificato dal Grande Fratello? Arriva un comunicato in Casa

Sulla possibile squalifica di Baye Dame del Grande Fratello si è pure espresso Cristiano Malgioglio ieri. Qualche ora fa, inoltre, il suo gesto tanto è stato criticato anche da Simona Izzo. Al coro di quelli che condanno il ragazzo si è anche unita Barbara d’Urso alla fine. A Pomeriggio Cinque, infatti, la conduttrice ha dichiarato: “Per me è inaccettabile. Io non ci sto” (Clicca qui per leggere la dichiarazione completa). Per scoprire se e quali provvedimenti disciplinari verranno presi dalla produzione, a questo punto, pare che non ci resta che aspettare ancora un po’.