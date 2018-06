Giuliano Sangiorgi dei Negramaro presto papà: l’annuncio sui social, chi è la mamma e il commento di Emma Marrone

Con un post sul suo profilo Instagram, Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha annunciato di aspettare un figlio. Il frontman dunque sarà presto papà e condividerà la gioia con la sua compagna Ilaria Macchia, sceneggiatrice e scrittrice di successo. L’annuncio social è subito stato preso d’assalto dai fan che si sono complimentati e congratulati con il loro beniamino. Tra questi anche l’amica e conterranea pugliese Emma Marrone che vista la notizia ha subito piazzato una reazione entusiasta.

Chi è Ilaria Macchia e il commento di Emma Marrone dopo l’annuncio di Giuliano Sangiorgi

L’annuncio di Giuliano è stato tanto sintetico quanto chiaro. Il cantante infatti ha pubblicato la foto copertina del libro ‘Niente panico – come sopravvivere alla paternità’ di Patrizio Cossa, sotto cui ha scritto una breve didascalia che non lascia dubbi: “Scegliamo il nome?“. Naturalmente non è mancato il tag alla futura mamma, Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo tra i cui lavori si annovera lo script del film ‘Non è un paese per giovani’ diretto da Giovanni Veronesi e il libro ‘Ho visto un uomo a pezzi’, edito da Mondadori. La compagna del frontman dei Negramaro è nata e cresciuta a San Donato, un piccolo paese della provincia di Lecce. È laureata in Cinema, e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel frattempo, sotto l’annuncio è arrivato un bel cuoricino da parte dell’amica Emma Marrone che ha poi chiosato: “Una zia felice.”

Ilaria e Giuliano: “Siamo pronti”

Il cantante 39enne salentino pare che per condividere la notizia della paternità non abbia scelto una data casuale visto che oggi è il giorno della partenza di Amore che torni tour, la nuova tournèe che i Negramaro inaugurano stasera a Lignano Sabbiadoro e che li condurrà nei più importanti stadi della Penisola. Tornando alla futuro papà, lo scorso gennaio aveva dichiarato circa l’arrivo di un figlio: “Ilaria e io ne parliamo da un po’. Ma il dubbio è: io mi dico che lo voglio ma lo sento davvero questo desiderio o potrei vivere tutta la vita così? Non lo so. So solo che siamo pronti”.