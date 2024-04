Tiziano Ferro pronto ad un grande ritorno. Ecco con chi duetterà

Dopo un lungo periodo di pausa in cui ha affermato di star passando forti momenti di difficoltà, Tiziano Ferro è pronto a tornare nel panorama musicale. A dare l’esclusiva All Music Italia che ha annunciato quando e con chi rivedremo il cantautore.

Prima il divorzio con Victor Allen, poi la rottura con il suo manager storico. Quest’ultimo anno per Ferro è stato davvero difficile. Qualche mese fa aveva comunicato ai fan che aveva bisogno di prendersi una pausa da tutto, soprattutto dalla musica, per cercare di superare questi mesi. Così Emma, con Bresh, durante Sanremo, gli ha voluto fare un omaggio per dargli forza e ricordare la potenza della sua musica.

I fan hanno aspettato ed oggi finalmente la bella notizia: in estate Tiziano arriverà con un nuovo singolo, poi seguito da un album. Ci saranno molte novità, tra cui delle collaborazioni inaspettate. Tra questi Paola Zuckar, Baby Gand e Madame. Ma l’attesa più grande riguarda proprio il singolo che uscirà tra qualche mese dove duetterà con Elodie.

Gli utenti sui social hanno espresso grande entusiasmo per questa news e soprattutto per questa collaborazione inaspettata. Da una parte troveremo un artista con una carriera lunga e piena di successi, dall’altra una delle cantanti più acclamate degli ultimi anni.

Dunque sembra che Tiziano sia riuscito a superare il periodo buio che probabilmente lo ha anche aiutato per la scrittura di nuove canzoni. Adesso bisognerà solamente aspettare qualche mese per poter ascoltare le sue nuove melodie.

Il divorzio e i momenti difficili: cos’è successo al cantante

A Natale scorso Ferro ha fatto il video di rito per augurare buone feste ai fan, ma è apparso in una veste inedita. Infatti anziché mostrarsi sorridente e cantare ha rivelato che per lui questo è stato un anno davvero difficile. A settembre 2023 è stato annunciato il divorzio con Victor, così hanno passato il primo Natale separati. Non solo, dato che il cantante non poteva portare i bambini con sé per questioni legali, non ha rivisto nemmeno la sua famiglia che vive a Latina.

Poi qualche settimana dopo ha annunciato la rottura con il suo manager storico: Fabrizio Giannini, dopo 23 anni di collaborazione. Il cantante stesso aveva rivelato che il suo ex collaboratore avrebbe meritato più luce, quella che lui non ha più. L’artista infatti ha anche confessato di far fatica a cantare, di non avere più voce.

Una cosa che non ha mai perso Tiziano è stata la positività: è sempre stato convinto che questo momento buio sarebbe passato. Ora infatti è pronto a tornare sul panorama musicale.