Giulia De Lellis nel mirino: le nuove critiche e la replica piccata

Giulia De Lellis sbarca in Italia dall’America: le risposte alle critiche della fidanzata di Andrea Damante

Manco il tempo di mettere piede nel Bel Paese che Giulia De Lellis è finita al centro di alcune critiche da parte di alcuni dei suoi sterminati seguaci Instagram. A differenza di altre volte la fidanzata di Andrea Damante non ha voluto far correre. Così si è messa alla tastiera, rispondendo per le rime a chi non ha avuto dolci pensieri per lei, giusto per usare un eufemismo. A farle storcere il naso sono state alcune paroline poco carine pervenute sotto il suo ultimo post, dove qualche follower si è pronunciato poco elegantemente circa alcune sue foto ed il suo inglese. Sono seguiti poi altri punzecchiamenti non proprio signorili. Andiamo a scoprire tutto.

Le punzecchiature dei fan: Giulia non ci sta e replica

“Forse è il mio ragazzo (Andrea Damante, ndr)? Convivendo stiamo spesso insieme. Ha una macchina fotografica. 1+1?”. La risposta sarcastica di Giulia è giunta dopo che un seguace le chiedeva con malcelata ironia se avesse un fotografo tascabile, probabilmente visti i tanti scatti che la coppia ha postato durante il lungo viaggio negli Stati Uniti d’America. Ma non è finita qui. Qualcuno l’ha poi stuzzicata sulla lingua inglese, sostenendo che si faccia suggerire i post o che faccia ‘copia e incolla’. “Non mi sopporti ma stai sempre qui – scrive in replica l’ex gieffina -. Frustrazione o non hai nulla da fare? Mi piace questo gioco, ma inizi tu”. Ad un’altra punzecchiatura invece ha replicato: “Tu pensa a trovarti un lavoro che ti occupi del tempo invece di continuare a farti finti (profili, ndr) ogni tre per due”.

De Lellis, firma di Uomini e Donne magazine: lavoro a gonfie vele

La carriera della De Lellis pare proprio che sia sempre più lanciata. Nel lungo viaggio negli States si vocifera che non sono mancati contatti lavorativi e nuovi progetti da imbastire oltreoceano. Ma anche nel Bel Paese si è mosso qualcosa. Infatti la fidanzata di Damante, notizia di pochi giorni fa, terrà una rubrica sul nuovo magazine di Uomini e Donne. Titolo dell’appuntamento con i lettori è Beauty, con i consigli di bellezza firmati proprio da Giulia.