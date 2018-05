Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, stanno insieme? Il gossip dopo Andrea Damante

Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis avrebbe trovato una spalla su cui piangere. Non una qualsiasi bensì quella di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. È il settimanale Nuovo Tv, nell’ultimo numero in edicola, a rivelare un gossip che nessuno fino ad oggi aveva immaginato: un’intesa speciale tra Giulia e Jeremias. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, dopo la rottura tra Andrea e Giulia, l’argentino sarebbe diventato un punto di riferimento per Giulia. Dunque, un’amicizia che starebbe diventando giorno dopo giorno sempre più forte rischiando di diventare altro… sarà vero?

Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis non si mostrano insieme da tempo

C’è da dire che Jeremias e Giulia non si mostrano insieme da tempo. L’ultima foto sui social network risale allo scorso inverno, quando la De Lellis è andata a cena con tutta la famiglia Rodriguez. In quell’occasione ha portato con sé Andrea Damante e ha fatto la conoscenza di Belen e Andrea Iannone. Da allora la De Lellis e Jeremias non si sono più mostrati apertamente insieme: che l’abbiano fatto di nascosto? Che Giulia abbia visto Jeremias negli scorsi giorni, quando si è recata a Milano per lavoro? Chissà… di sicuro il fratello di Cecilia Rodriguez è di nuovo single. Il ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Sara non è andato a buon fine così come il corteggiamento ad Aida Yespica non ha dato i frutti sperati: la venezuelana è oggi felicemente fidanzata con Matteo, il suo commercialista.

Il gossip di Nuovo Tv su Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez

“Tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Jeremias Rodriguez, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondo. Dopo a rottura improvvisa tra l’influencer romana e l’ex tronista, pare che il fratello di Belen sia diventato un punto di riferimento per Giulia”, si legge su Nuovo Tv. Non resta che attendere la replica dei diretti interessati… stay tuned!