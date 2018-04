Giulia De Lellis, la foto è ‘estrema’, piovono critiche: “Esibizionista”, “rifatta”, “senza ritegno”. Intervengono le Bimbe

Giulia De Lellis osa, in Africa. E beata lei che può permetterselo. L’ultimo scatto da lei caricato su Instagram (riportato qui sotto con i dovuti ‘accorgimenti’) è ardito, ‘estremo’. La maglietta c’è e non c’è, si sta al limite. Inutile dire che in un amen la foto ha fatto incetta di like (283mila), di complimenti e di critiche. C’è chi elogia il fisico e c’è chi biasima. La colpa? Ostentato esibizionismo. L’ex gieffina, che in questi giorni con la sua dolce metà Andrea Damante si è avventurata in un safari in Tanzania, fa orecchie da mercante e non presta ascolto a chi la punzecchia. Chi invece sta con le orecchie ben dritte sono le ‘Bimbe’ (le ricordate quando se ne parlava al Grande Fratello Vip?). Le sue irriducibili fan infatti sono intervenute in sua difesa. D’altra parte una beniamina non si tradisce nel momento del bisogno.

“Esibizionista. Mi dispiace dirtelo ma è la verità; la volgarità; senza più ritegno”: piovono pesanti critiche, le Bimbe in aiuto

“Ma copriti, tanto sono finte”, le ha scritto una seguace. Pronta la replica delle Bimbe: “Guarda, con quello che costano io le direi che la prossima volta può anche togliersi il centrino. Così magari andate anche dallo stesso chirurgo suo, eh?”. Altre hanno affibbiato l’aggettivo esibizionista alla De Lellis: “Non esagerare, stai diventando troppo esibizionista. Mi dispiace dirtelo ma è la verità?”. Anche qui sono intervenute le irriducibili bimbe: “Dai, allora se è la verità, ci crediamo”. I commenti non proprio edificanti hanno però continuato a piovere: “La volgarità”, “Senza più ritegno”, “Io ti adoro ma è un po’ esagerato”, “Peccato che tu abbia offuscato il paesaggio, è l’unica cosa naturale che c’è”. E si potrebbe proseguire.

Safari d’amore: Giulia e Andrea Damante sempre più in love, nozze in vista?

Tra la miriade di commenti c’è chi si schiera anche dalla parte dell’ex gieffina: “Bellissima”, “Quanto sei bella”, “Vi rode, sempre a criticare state”. Nel frattempo Giulia e Damante proseguono più affiatati e innamorati che mai la vacanza in Africa nel segno ‘wild’. La coppia infatti, come testimoniato da tantissime foto social, si è avventurata in un safari mozzafiato, tutto natura, sole e amore. Si attende il rientro e magari chissà, un lieto annuncio: le nozze possono attendere oppure è arrivato il momento del grande passo?