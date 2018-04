Giulia De Lellis dopo Andrea: nuova casa per l’ex di Damante

Giulia De Lellis va a vivere da sola: ultimissima novità dopo l’addio ad Andrea Damante

Giulia De Lellis non si è persa d’animo neanche dopo la rottura con Andrea Damante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è immediatanente data da fare, senza stare a pensare troppo a cose futili. Come le hanno consigliato i suoi innumrevoli fan, la giovane di Roma sta andando avanti per la sua strada e sta cercando di non perdere il sorriso, nonostante tutto e tutti. Ora, per la ragazza è arrivata una grandissima novità. Dopo la fine della storia d’amore con il noto dj, la De Lellis ha lasciato la casa di lui a Verona dove convivevano da svariato tempo. Dopo molto silenzio, l’ex concorrente del GF Vip ha annunciato ai suoi followers una piacevole news.

Uomini e Donne, Giulia lascia casa di Andrea e si trasferisce: l’annuncio della De Lellis

Giulia De Lellis ha lasciato la casa di Andrea e ha portato via con sé tutte le sue cose. Ad aiutarla con il trasloco i suoi amati. Sulle storie della giovane sono infatti apaprsi innumerevoli scatti della sua dolce nipotina. Ma dove andrà a vivere ora l’ex di Uomini e Donne? La diretta interessata ha fatto sapere di aver trovato finalmente casa. Sembrerebbe che la romana sia andata a vivere sola, anche se resta ancora sconosciuto il luogo in cui ha deciso di abitare. Ci verrebbe da escludere a priori Verona, ma tutto è possibile. Alcuni giorni fa, la De Lellis aveva pubblicato uno scatto della città dove ha vissuto con il suo ex fidanzato e il suo gesto sembrava eslsere un addio.

Giulia De Lellis va a vivere da sola dopo Andrea Damante

Con il sorriso sulle labbra, Giulia ha rivelato di aver trovato casa. La ragazza non vede l’ora di far vedere l’appartamento a tutti i suoi fan. La giovane sembra essersi uffcialmente trasferita e ora le toccherà sistemare tutte le sue cose. Attendiamo perciò ulteriori dettagli sulla ‘nuova vita’ da single della De Lellis. Intanto Damante ha parlato oer l’ultima volta.