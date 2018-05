Giulia De Lellis, parla Jeremias Rodriguez: “È vero, la sto corteggiando”

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez stanno insieme? Parla il fratello di Belen: “Faccio la corte a Giulia”

Flirt tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? Solo qualche settimana fa sembrava incredibile ma a quanto pare è tutto vero! Il fratello di Belen si è subito interessato della sua amica dopo la rottura con Andrea Damante e ha capito di provare qualcosa di speciale nei suoi confronti. Tanto da non nasconderlo al settimanale Nuovo, al quale ha rilasciato un’intervista che sicuramente farà chiacchierare parecchio. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, l’argentino ha fatto sapere di aver mandato un sms all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualche tempo fa. I due hanno così cominciato a scriversi ma per ora non si sono ancora concessi un appuntamento. Per la De Lellis è forse troppo presto per cominciare una nuova relazione?

Le dichiarazioni di Jeremias Rodriguez su Giulia De Lellis

“Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto. Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…mi dovete dare tempo”, ha dichiarato Jeremias Rodriguez. Il fratello di Cecilia Rodriguez ha da sempre un pessimo rapporto con il telefonino, molto spesso non risponde ed è difficile rintracciarlo ma con Giulia qualcosa è cambiato. “È vero: non rispondo mai, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a a mandare il primo sms. Se mi interessa qualcosa, cambio”, ha ammesso Jeremias. “Quando le mando messaggi ricevo sempre le sue risposte. Ancora non ci siamo visti. Un’uscita in programma? Chissà…”, ha aggiunto il sud americano. Insomma, qui gatta ci cova…

Jeremias Rodriguez single dopo la fine della storia con Sara

Jeremis è single da qualche mese. Il ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Sara non è andato a buon fine così come il corteggiamento ad Aida Yespica non ha dato i frutti sperati: la venezuelana è oggi felicemente fidanzata con Matteo, il suo commercialista. Con Giulia avrà maggiore fortuna?