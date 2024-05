Isola, Pietro Fanelli attacca Fedez: “Nano burattino”. Ecco il perché

Pietro Fanelli di nuovo al centro di una polemica. Ma, questa volta, non ha a che vedere con l’Isola dei Famosi. Il pubblico ha avuto modo di conoscere recentemente il poeta grazie alla sua partecipazione al reality di Canale 5. L’ex naufrago si è distinto per la sua particolare e forte personalità, prima di annunciare il suo ritiro dai giochi pochi giorni fa. Un ritiro non avvenuto in maniera tranquilla e pacifica. Difatti, la sua fidanzata, Alessandra Scarci, ha attaccato duramente la produzione dell’Isola, nonché la stessa Vladimir Luxuria e gli altri concorrenti. La donna sostiene che il programma sia organizzato e che abbia mostrato favoritismi nei confronti di altri, penalizzando Pietro a causa della sua eccessiva autenticità.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, Pietro Fanelli ha deciso di accendere un’altra discussione, scagliandosi ferocemente contro Fedez. Il motivo? Poco fa, il cantante è stato ospite di un podcast molto popolare sul web, “Gurulandia“. Il rapper ha discusso gli argomenti più caldi del momento che lo riguardano, tra cui la sua intervista a “Belve” e la sua separazione artistica e personale da Luis Sal. Parlando dello youtuber, non sono mancate le domande sul “vecchio” e “nuovo” Muschio Selvaggio.

Ad un certo punto, Fedez ha svelato qual è stata, secondo il suo parere, la puntata più noiosa del podcast creato insieme a Luis Sal. Senza neanche ricordare il nome dell’ospite, l’ex compagno di Chiara Ferragni ha parlato di un episodio scelto dal fratello di Luis, Martin, che ha spesso condotto il programma insieme a loro:

Una proprio pa**osa è l’unica puntata che ha scelto Martin. Che poi lui diceva in un’intervista che era il direttore artistico di Muschio Selvaggio… adesso io gli voglio bene, bravissimo, ma non ha mai fatto un ca**o. L’unica puntata in cui lui porta un ospite è… chi ca**o era? Non mi viene il nome, tipo un intellettuale teatrante. Due co**ioni, una pa**a, infatti è la puntata meno vista di Muschio Selvaggio.

Un’uscita non proprio elegante, che ha generato una pioggia di critiche contro il rapper. Giustamente, in tanti hanno fatto notare quanto sia di cattivo gusto parlare pubblicamente in questo modo di una persona che, in ogni caso, ha dedicato del tempo per essere ospite alla tua trasmissione. Non è chiaro a chi si riferisse Fedez, anche se alcuni utenti sembrano aver dedotto che la puntata in questione potrebbe essere quella con Antonio Rezza, attore e regista, e Flavia Mastrella, artista e scenografa.

Che sfigato a parlare così di un tuo ospite

livello non basso di più pic.twitter.com/5ffGwyDOrr — creestina (@creeestina) April 24, 2024

E, pare che a questa conclusione sia arrivato anche l’ex naufrago Pietro Fanelli. Il poeta si è aggiunto all’ondata d’indignazione contro il rapper, condividendo prima il video “incriminato” della sua intervista e dedicandogli successivamente una serie di insulti e parole molto dure:

Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però. sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze.

Insomma, Fanelli ci è andato già abbastanza pesante, menzionando anche lo scandalo delle beneficenze che ha coinvolto la sua ormai ex compagna, Chiara Ferragni.