Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: i dettagli

Andrea Damante insieme a Giulia De Lellis: i dettagli dell’incontro

Continuano a far parlare di sé e di quella che è stata una delle storie d’amore più chiacchierate degli ultimi tempi. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati, ma pare che il ritorno di fiamma sia ormai quasi certo. Nel corso delle ultime settimane, una volta calmate le acque, sui social e sui vari giornali di gossip si è iniziato a parlare di un presunto riavvicinamento. I due ex di Uomini e Donne potrebbero essere pronti a lasciarsi tutto alle spalle. Sembrerebbe infatti che l’ex corteggiatrice del Trono Classico non sia poi così irremovibile come lo è stata nell’ultimo periodo. Che il perdono su cui si è tanto polemizzato sia finalmente arrivato?!

Giulia De Lellis ha perdonato Andrea Damante? L’avvistamento

Giulia potrebbe aver deciso di riaccogliere tra le sue braccia Andrea. I motivi della rottura non sono mai venuti realmente a galla, anche se in molti hanno parlato di tradimento da parte di Damante. In ogni caso, ad oggi le cose potrebbe aver preso una piega finalmente positiva. Dopo tante chiacchiere, la De Lellis e l’ex tronista si sono rivisti. I primi incontri sono arrivati per motivi di lavoro, mentre l’ultimo avvistamento pare sia qualcosa di molto di più. La pagina Instagram GossipeTv ha infatti ricevuto degli inediti scatti che ritraggano l’ex coppia di Uomini e Donne insieme in un ristorante di Anzio. Chi li ha visti parla di due persone molto complici e sorridenti.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? L’incontro

E mentre si attendono conferme e/o smentite da parte dei diretti interessati, i fan della coppia hanno già iniziato a sognare ad occhi aperti. A quanto pare, i milioni di followers della De Lellis e di Damante non hanno ancora perso le speranze e sognano un ritorno di fiamma ormai (quasi) vicino. A questo punto, aspettiamo e vediamo come andrà a finire.