Giulia Calcaterra: “Marijuana anche all’Isola 2017 e pressioni degli autori”

Striscia la notizia continua a occuparsi del canna-gate (ormai è l’unico programma Mediaset a farlo). Ecco la nuova testimonianza in onda nella puntata di giovedì 8 marzo su Canale 5.

Giulia Calcaterra: “Si fumava marijuana anche all’Isola dei famosi 2017“

Il tg satirico dà conto delle parole di Giulia Calcaterra, concorrente dell’edizione 2017 dell’Isola dei famosi.

La campionessa di ginnastica ed ex Velina afferma che anche nella scorsa edizione alcuni naufraghi (3/4 a suo dire) avrebbero fumato marijuana durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sull’isola.

Giulia Calcaterra e la testimonianza integrale a Striscia la notizia

Inoltre, la Calcaterra racconta che gli autori del programma avrebbero fatto pressioni sui concorrenti per indirizzare il gioco: “All’inizio era molto palese che volessero incitarmi a creare una love story con Simone (Susinna, ndr). Un’altra volta mi hanno detto di non dire davanti alle telecamere che alcuni giochi fossero pilotati, che si favoriva molto Raz Degan… da dentro lo notavamo tutti che era trattato diversamente. Abbiamo visto tutti più volte Raz entrare nella capannina della produzione a rompere le scatole per tutte le cose di cui aveva bisogno. Quando l’abbiamo fatto presente ci è stato detto di non ripeterlo mai più davanti alle telecamere”.

Se Magnolia replicherà a queste accuse (tutte da verificare) ne daremo opportunamente conto.

Giulia Calcaterra chi è

Cresciuta a Cerano, in provincia di Novara, dall’età di 8 anni pratica ginnastica a livello amatoriale.

Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo nel 2011, partecipando al concorso di bellezza di Rai1 Miss Italia, in cui si classifica tra le trenta finaliste grazie ad un ripescaggio. Nell’inverno del 2012 partecipa al talent show di Canale 5 Italia’s got talent, esibendosi come ginnasta. Nell’estate dello stesso anno partecipa cone concorrente al varietà Veline, condotto da Ezio Greggio, dove vince la gara finale diventando la velina bionda dell’edizione 2012-2013 di Striscia la notizia (e della connessa versione festiva Striscia la Domenica) insieme alla mora Alessia Reato. Nel 2017 è concorrente dell’Isola dei famosi.