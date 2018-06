Gina Lollobrigida al Grande Fratello: gaffe di Simone Coccia

Gina Lollobrigida ospite alla finale del Grande Fratello: scivolone di Simone Coccia Colaiuta

Gina Lollobrigida è stata la super ospite della finale del Grande Fratello 15. Su invito di Barbara d’Urso, la diva del cinema italiano è entrata nella Casa più spiata d’Italia per parlare con i finalisti: Simone Coccia, Matteo Gentili, Alberto Mezzetti, Alessia Prete e Lucia Orlando. In particolare la Lollo ha parlato dei rischi della fama e della popolarità e di quanto sia facile perdere il successo. “Vi consiglio di tenere i piedi per terra. La popolarità e la bellezza durano poco. Dovete lavorare e non fermarvi mai perché è importante. Andate avanti con coraggio. Spero che possiate soddisfare i vostri sogni. Credete in voi stessi”, ha detto Gina ai concorrenti del GF 15. La d’Urso ha poi sottolineato la volontà di Simone di voler diventare un attore (“Sogno di sfondare ad Hollywood”, ha confidato il fidanzato di Stefania Pezzopane qualche minuto prima) e la Lollobriga ha colto la palla al balzo per fare qualche domanda al ragazzo.

Grande Fratello 15: gaffe di Simone Coccia sulla lingua inglese

Quando Gina Lollobrigida ha chiesto a Simone Coccia Colaiuta se conosce l’inglese – indispensabile per lavorare nel cinema americano – il concorrente del Grande Fratello non si è tirato indietro. Ha provato a rispondere in inglese ma non ci è riuscito. In pochi minuti si è scatenata l’ilarità su Twitter, dove sono state riprese le parole di Simone. Coccia voleva dire che sa parlare un po’ di inglese ma anziché dire “I speak a little bit of English” ha mormorato “I speak a little English” (che letteralmente vuol dire “parlo il piccolo inglese”).

Simone Coccia Colaiuta sbaglia a parlare in inglese davanti a Gina Lollobrigida

“Serve un corso d’inglese approfondito per Simone subito”, ha chiesto qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha ironizzato: “Livelli di inglese? Simone Coccia”. E ancora: “Il traduttore di Google parla meglio inglese di Simone Coccia”.