GF news, Simone Coccia al centro delle polemiche: le minacce di Filippo

Grande Fratello 15, Filippo Contri minaccia Simone Coccia: tensione alle stelle dentro la Casa

Serata movimentata questa per Simone Coccia che, stasera, si è dovuto difendere dalla accuse mosse nei suoi confronti dai ragazzi e le ragazze della Casa del GF. A prendersela particolarmente con il fidanzato della Pezzopane, però, è stato Filippo Contri. Quest’ultimo, nello specifico, durante la discussione ha addirittura minacciato di essere pronto ad alzare le mani per far uscire fuori la verità. A fare arrabbiare tanto il gieffino sarebbe stata una presunta bugia detta da Simone. Quale? Coccia si sarebbe rifiutato di fare la prova assegnatagli oggi dal Grande Fratello e di conseguenza, dicendo di no, avrebbe fatto perdere ai concorrenti il premio che la produzione aveva loro promesso in caso di esito positivo.

GF news, tutti contro Simone Coccia: il concorrente si difende ma nessuno ci crede

Ma è stato veramente Simone ha trasgredire le regole del gioco? Nonostante Coccia si sia apprestato più volte a smentire, tutti i concorrenti sembrano non avere dubbi. Secondo quest’ultimi, infatti, il fidanzato della Pezzopane lo avrebbe fatto addirittura apposta, per dispetto. Perché? In questo modo avrebbe fatto perdere loro la pazienza e questo avrebbe giovato sicuramente a lui che, essendo finalista, ormai non ha nulla da perdere. Questa situazione ha talmente infastidito Filippo da spingerlo a proporre agli altri ragazzi di “farla pagare” a Coccia, per esempio buttando i vestiti di quest’ultimo in piscina. I nervi tesi di Contri sono però stati placati immediatamente dagli altri concorrenti che, per l’appunto, l’hanno invitato a calmarsi, spiegando a quest’ultimo che non ne sarebbe comunque valsa la pena.

Simone Coccia in finale: è lui il primo finalista del Grande Fratello

Chi ha seguito l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello già lo sa: è Simone Coccia il primo finalista di questa edizione. Sotto gli occhi increduli degli altri ragazzi, infatti, il fidanzato della Pezzopane è rientrato in Casa con fare trionfante, pronto a concludere in bellezza il suo percorso all’interno del reality.