GF 2018, Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor: le sue parole

Cristiano Malgioglio commenta l’ultima polemica del GF 2018: “Peccato non possa bere l’acqua dello sponsor”

Dopo le ultime polemiche Cristiano Malgioglio, uno dei personaggi-chiave di Grande Fratello 2018, commenta così la vicenda del “ritiro” delle sponsorizzazioni dal programma di Canale5. L’opinionista della trasmissione lo fa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Peccato – scrive “Malgy” sul social – che durante il programma non possa bere l’acqua minerale dello sponsor del reality, che è ottima…me ne farò una ragione“. Questo il commento – a quanto pare – mezzo ironico e mezzo dispiaciuto, all’indomani della scelta di alcuni marchi di ritirare la propria collaborazione commerciale con la Casa più spiata d’Italia. Del resto, secondo quanto riportato da non pochi media italiani al momento gli sponsor che si sono ritirati dal reality di Mediaset sarebbero sei, a cui si aggiungerebbero anche sette aziende che si sono “dissociate”, in seguito ad alcuni spiacevoli episodi accaduti nello show, su tutti la storia di Aida Nizar vittima di “bullismo”.

Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio: “Stasera spero di divertirmi. Non so cosa accadrà”

Un commento, quello di Cristiano Malgioglio, che arriva a poche ore dalla quinta puntata di Grande Fratello 2018. Il reality torna in onda questa sera, in prima serata su Canale5, con l’opinionista di nuovo presente in studio insieme alla conduttrice e alla “collega” Simona Izzo. Una puntata attesa, per cui però “Malgy” invita a mantenere toni distesi: “Stasera – fa sapere il cantante – occuperò la mia solita postazione e scruto attentamente come ho già fatto nelle precedenti puntate (…) Cerchiamo di stare più sereni. Stasera spero di divertirmi. Non so cosa accadrà. Un abbraccio a voi tutti e a Barbara D’Urso“.

Malgioglio critica Luigi Favoloso al GF 2018

Nei commenti al post, Malgioglio prende posizione anche su Luigi Favoloso. Rispondendo agli utenti che gli chiedono lumi sulle possibili novità riguardanti il concorrente, l’opinionista del reality fa sapere che “Luigi di Favoloso ha solo il cognome” e che, per “il resto”, “la penso come voi“.