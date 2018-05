GF 15, scoppia la passione nella Casa: il bacio tra Mariana e Alberto

Mariana Falace e Alberto Mezzetti si baciano al Grande Fratello: nasce una nuova coppia all’interno del reality

Un’altra coppia è appena nata al Grande Fratello e questa volta si tratta di Mariana e Alberto. I due, come mostrato oggi al day time, si sono infatti lasciati travolgere dalla passione durante una prova settimanale, scambiandosi un bacio lungo e appassionato. I concorrenti, nello specifico, hanno avuto la possibilità di passare un pomeriggio insieme al Lido Carmelita dove, tra un gioco e l’altro, è scoccata la scintilla. Il film che il GF aveva chiesto a Mariana e Alberto di recitare ha avuto infatti degli esiti inaspettati, e il bacio di scena, alla fine, si è trasformato in un bacio reale.

Alberto Mezzetti bacia Mariana Falace: al Grande Fratello i due concorrenti sempre più vicini

Che Mariana e Alberto si fossero particolarmente avvicinati lo avevano notato un po’ tutti i concorrenti del GF in questi giorni. Questo feeling improvviso, però, non era stato visto di buon occhio dai ragazzi e le ragazze della Casa. Mariana e Tarzan fanno sul serio o la loro è tutta una strategia di gioco? La stessa Falace ha confermato di essere rimasta spiazzata da questa cosa, perché lei in primis non credeva di potersi legare così tanto ad un ragazzo come Alberto. Al momento però i due, al di la di tutto, sembrerebbero davvero intenzionati ad approfondire questa conoscenza e il bacio mostrato oggi durante il day time lo dimostra.

Mariana e Alberto nuova coppia del Grande Fratello: l’opinione di Luigi Favoloso

Uno di quelli a mostrarsi molto diffidente nei confronti di questa nuova coppia al GF è stato proprio Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina Moric, infatti, ha più volte ribadito di non credere alla buona fede di Mariana e Alberto. Il motivo? Alcuni atteggiamenti e modi di fare dei due concorrenti avrebbero spinto Favoloso a pensare ciò. Questo bacio gli farà cambiare idea? Staremo a vedere.