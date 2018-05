Grande Fratello, Lucia Orlando in crisi: il rapporto con Filippo Contri e il paragone con Matteo Gentili e Alessia Prete

La prima coppia nata al GF 15 è stata quella formata da Lucia Orlando e Filippo Contri che adesso, tuttavia, sembrerebbero essere già in crisi. Tra i due concorrenti, infatti, la passione e la voglia di stare insieme sembra essersi affievolita e questo, come mostrato oggi durante il day time, ha portato Lucia a farsi qualche domanda in più sul loro rapporto. La ragazza, infatti, si sente molto distante da Filippo il quale, di contro, pare non apprezzare molto l’atteggiamento di lei. I dubbi e le paure che Lucia ha, ha infatti spiegato Contri, sono sensazioni che la gieffina condivide sempre con gli altri, e lui di essere tagliato fuori da tutto è stanco.

Lucia in crisi al Grande Fratello, in lacrime la concorrente spiega: “Vedere Alessia e Matteo mi devasta”

A fare andare in confusione Lucia sarebbero stati in particolare Matteo Gentili e Alessia Prete. Da quando i due si sono messi insieme lei, tutti i giorni, ha iniziato a paragonare la sua storia con Filippo a quella di loro. “Vedere Alessia e Matteo mi devasta” ha dichiarato Lucia in lacrime in confessionale “Vedi quella complicità che io non riesco ad avere… vorrei avercela io”. Le lacrime della Orlando, però, non hanno intenerito Filippo che, dopo essere stato invitato da Lucia Bramieri a consolare la ragazza, ha detto: “La vedo ogni tanto che oscilla queste emozioni negative e non le condivide con me e questa cosa non mi piace”. La loro storia è già arrivata ad un punto di non ritorno?

Matteo Gentili e Alessia Prete: dopo la lite al Grande Fratello ritorna il sereno

Il diverbio avuto giorni fa durante la diretta sembrerebbe essere stato dimenticato in fretta da Matteo Gentili e Alessia. La coppia, infatti, è ritornata ad essere più complice d prima e oggi la loro relazione pare veramente procedere a gonfie vele. Le cose tra loro vanno così bene che sono addirittura riusciti a mettere in crisi Lucia che questa complicità, invece, con Filippo non riesce a trovare.