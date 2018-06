Grande Fratello 15, l’opinione di Lidia Vella sulle coppie nate in casa: ecco cosa pensa di Filippo e Lucia

Il Grande Fratello è finito ma dei suoi protagonisti oggi si continua a parlare. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione, sicuramente, ci sono Filippo Contri e Lucia Orlando. La storia altalenante che li ha uniti, separati e poi riavvicinati dopo il reality continua infatti ad appassionare gli amanti del gossip. Filippo e Lucia continueranno a stare insieme anche adesso che il GF è finito o il loro sentimento è destinato a svanire? Questa è una domanda che in molti si stanno facendo in questi giorni e che, anche oggi, è stata tirata in ballo a Non succederà più (trasmissione radiofonica condotta da Giada Miceli in onda su Radio Radio).

GF 15, Lidia Vella dichiara: Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non dureranno”

La conduttrice, nello specifico, un parere sulle coppie nate nella Casa lo ha chiesto a Lidia Vella e l’ex gieffina, tirata in causa, non si è certo tirata indietro sull’argomento. Un rapporto su cui Lidia Vella non sembra vederci chiaro infatti pare essere proprio quello di Filippo Contri e Lucia Orlando. Quando a quest’ultima gli è stato chiesto se secondo lei la storia tra i due concorrenti del GF 15 è destinata a durare anche fuori lei, senza esitazione, ha subito risposto: “Secondo me no!”. Il motivo? “Non è tanto Filippo, è più Lucia che non mi convince” ha spiegato Lidia.

Grande Fratello: l’opinione di Lidia Vella sulle altre coppie della Casa

Una coppia per cui invece la Vella sembra fare il tifo è invece quella formata da Alessia Prete e Matteo Gentili. “Secondo me loro dureranno di più” ha infatti affermato a tal proposito “Li trovo due ragazzi con la testa sulle spalle, con dei principi”. Altri due concorrenti che non hanno particolarmente convinto Lidia, in fine, sono stati Alberto Mezzetti e Veronica Satti. Non sono loro come singoli a non essere piaciuti all’ex gieffina ma loro come coppia. Il bacio che si sono dati prima della finale? “Io un amico non lo bacio così…” ha affermato la Vella “Quello era un bacio malizioso”.