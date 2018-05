GF 15, Baye squalificato: gli altri concorrenti non cambiano atteggiamento

Grande Fratello, Baye Dame squalificato: gli altri concorrenti non cambiano atteggiamento

Al Grande Fratello Baye Dame è stato squalificato. Le reazioni dei concorrenti inizialmente sono state abbastanza forti. Infatti, quasi tutti sono scoppiati in lacrime nel vedere il loro compagno lasciare la Casa. Questa decisione, ricordiamo, è stata presa dalla produzione del programma dopo le varie discussione accese tra Baye e Aida Nizar. Il pubblico non ha visto molto bene quanto accaduto nella Casa. Infatti, sappiamo bene che sui social è scoppiato un vero e proprio caso. A ribellarsi ci hanno pensato anche gli stessi opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Non solo, a mostrare la sua rabbia è toccato a Barbara D’Urso, in diretta. La conduttrice ha annunciato la squalifica di Baye con un tono molto severo. Sin da subito, aveva dichiarato che sarebbero stati presi dei provvedimenti molto duri nei confronti dell’ormai ex concorrente. Mentre i telespettatori si sono subito mostrati felici di fronte a questa scelta, il resto dei concorrenti hanno fatto notare il loro disaccordo.

Grande Fratello, la squalifica di Baye non ferma gli altri concorrenti

I concorrenti della nuova edizione del reality non hanno ben capito quanto accaduto durante questa prima fase. Infatti, nessuno tra loro si è mostrato pentito nei confronti di Aida. Tutti, tranne Simone Coccia e Alberto, non hanno per nulla accettato la squalifica di Baye, poiché secondo loro la Nizar sarebbe stata molto brava a provocarlo. Dopo la fine della puntata, Lucia Orlando si è lasciata andare a un lungo sfogo nel confessionale. La concorrente già durante l’eliminazione di Baye aveva dimostrato tutta la sua sofferenza nel vederlo lasciare la Casa. Anche dopo la diretta, Lucia in lacrime ha fatto notare la sua tristezza. Il resto dei concorrenti, inoltre, pare stia continuando a vivere all’interno del reality contrastando Aida. Tutti si sarebbero aspettati di vederli cambiare atteggiamento, eppure questo sembra non stia accadendo.

Grande Fratello, Aida Nizar ancora nel mirino nella Casa

Ciò che hanno subito fatto notare gli opinionisti di Mattino 5 è il fatto che gli altri concorrenti non hanno capito ancora nulla. Infatti, pare che ancora il gruppo stia continuando a stare fermo contro Aida. Dunque, l’odio nei confronti della Nizar sembra non essere ancora sparito, sebbene Barbara D’Urso abbia chiesto esplicitamente a tutti loro a mettere la parola fine a questa “guerra”. Questo loro atteggiamento è stato anche notato durante le nomination, attraverso le quali hanno mandato al televoto Simone e Alberto, gli unici concorrenti che stanno vicini ad Aida.