Grande Fratello 15: Alessia Prete pensa già al futuro insieme a Matteo Gentili fuori dalla Casa

Alessia Prete e Matteo Gentili sono sempre più vicini e complici al Grande Fratello. Fuori dalla Casa c’è già una buona parte di pubblico che fa il tifo per loro ma, ad oggi, nessuno dei due si è ancora sbilanciato o ha preso l’iniziativa nei confronti dell’altro. Ufficialmente sono ancora quindi dei buoni amici anche se coccole, abbracci e sguardi complici sembrerebbero spesso suggerire il contrario. Sul loro rapporto, allora, si è espressa proprio Alessia. La ragazza, infatti, non ha mai nascosto di essere interessata a Matteo. Stando a quanto affermato da lei stessa in un confessionale mostrato oggi durante il day time, però, la gieffina preferirebbe iniziare fuori dal GF la sua storia con Gentili.

Alessia Prete: fidanzarsi con Matteo Gentili al Grande Fratello? “È molto probabile che accada fuori”

Come molti telespettatori da casa, i concorrenti del GF che hanno visto nascere e crescere questo feeling tra Alessia e Matteo sembrano pronti a scommettere su un loro imminente fidanzamento nella Casa. In merito a questo, però, Alessia Prete è stata chiara e, in confessionale, ha detto: “A parer mio potrebbe accadere qui dentro ma è molto probabile che accada fuori”. I due infatti, soprattutto dopo le loro esperienze passate, stanno cercando di non bruciare le tappe, provando a viversi giorno per giorno e senza fretta.

Matteo Gentili sempre più vicino ad Alessia nella Casa del Grande Fratello: fuori Paola Di Benedetto in crisi con Francesco Monte

Mentre Matteo Gentili al Grande Fratello si consola tra le braccia di Alessia Prete la sua ex, Paola Di Benedetto, sembrerebbe non stare passando lo stesso momento felice fuori dalla Casa. Lei e Francesco Monte pare stiano attraversando un momento di crisi. L’ex naufraga però, come specificato sul suo profilo Instagram, della questione al momento non vuole parlare. C’entra forse il faccia a faccia avuto con il bel calciatore al GF o con Monte ci sono altri problemi?