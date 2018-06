Georgette Polizzi e la malattia: “Grazie vita nonostante la disgrazia. I dottori ripetono che i miglioramenti sono pazzeschi”

Georgette Polizzi non sta certo affrontando il periodo più spensierato della sua vita. Qualche settimana fa infatti ha fatto sapere di essere affetta da sclerosi multipla. Tuttavia, nonostante la situazione delicata, l’ex concorrente di Temptation Island continua a sorridere, a farsi forza, a non abbattersi. Anche perché al suo fianco c’è Davide Tresse, che soltanto poche ore fa, affidando il suo sentimento a una lunga lettera, ha chiesto la mano della fidanzata, a dispetto della patologia e di un futuro per certi versi in salita. Così oggi la Polizzi, attraverso un lungo post su Instagram e un video in cui balla proprio con Davide su una barca, ha espresso tutta la sua gratitudine, per la vita e per l’amore.

“Oggi sono qui a ridere ad una vita che spesso toglie ma molte altre volte regala emozioni incredibili.”

“48 giorni fa non pensavo che tutto questo un giorno sarebbe successo…”. È l’incipit del post di Georgette che poi prosegue: “Prigioniera del mio corpo ero convinta che non avrei più potuto condividere tutto questo con te. Le lacrime hanno segnato il mio viso facendomi tirare fuori la grinta. La grinta che ha fatto sì che oggi, 9/06/2018, io e te potessimo coronare i nostri desideri.”. Desideri che prendono le fattezze di un’imbarcazione, quella su cui ballano Georgette e Davide che si riprendono felici nel video postato sui social: “Io e te, la nostra barca , i nostri balletti, le nostre risate!”. Ridere, sorridere e ringraziare. Sono questi i tre verbi che la Polizzi vuole incarnare: “Grazie vita perché nonostante i dolori, nonostante la disgrazia mi hai insegnato ad apprezzare ogni piccola cosa del mio quotidiano! I dottori mi hanno ripetuto che i miei miglioramenti sono pazzeschi e che sono basiti per quanta forza ho nel cuore.”

Davide Tresse a Georgette: “Non ti lascio, ti sposo”

E a proposito di emozioni, la Polizzi ne sta vivendo davvero molte in questo periodo. Come appena sopra accennato, soltanto ieri Davide le ha domandato di sposarlo, dopo che lei, sentendosi un peso per il suo futuro, le aveva consigliato di prendere un’altra strada. Tresse invece ha rilanciato, chiedendole la mano. Viva l’amore, viva la vita. Perché, come scrive sempre Georgette, il vivere “spesso toglie ma molte altre volte regala emozioni incredibili.”