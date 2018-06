Georgette Polizzi pubblica la diagnosi della sclerosi multipla: “Sono schifata, c’è chi non crede che sia malata”

Non serviva la prova cartacea. Non serviva la diagnosi pubblicata. Serviva solo buon senso, un po’ di sensibilità. Serviva solo capire che chi è colpito da una malattia come la sclerosi multipla non si mette certo a inscenare teatrini. Ma nell’epoca dei social tutto è concesso, anche la stupidità, ahi noi. Così, Georgette Polizzi, che qualche settimana fa ha dichiarato di essere affetta proprio da sclerosi multipla, si è sentita in dovere (e non a torto, secondo chi scrive) di postare una Stories su Instagram in cui mostra la diagnosi ospedaliera. Un gesto probabilmente inevitabile. Un gesto che è servito a far tacere lo stolto chiacchiericcio di alcuni che l’hanno accusata di speculare su un argomento tanto delicato, arrivando a dichiarare che in realtà la malattia fosse solo un’invenzione della stessa Polizzi per guadagnare un po’ di visibilità.

La foto della diagnosi e la rabbia della Polizzi

“Oggi sono un po’ rovescia […] e non iniziate a dirmi fregatene… cosa te ne frega… Perché me ne frega”. Esordisce così Georgette nella prima di diverse Instagram Stories. Poi prosegue: “Mi dà fastidio sentire per l’ennesima volta questa cosa. Sono schifata e infastidita molto. Mi dà fastidio che le mie amiche vengano a riferirmi che soprattutto nella mia città piuttosto che in altri luoghi, come in parecchi messaggi che ho ricevuto, dicano che non sono assolutamente malata e che mi sono inventata tutto per business. Sono allibita per questa cosa”. A questo punto l’ex concorrente di Temptation Island decide di mostrare la diagnosi: “So che non dovrei farlo, ma se lo faccio vuol dire che è giusto farlo”.

“E’ una cosa gravissima per me“, aggiunge ancora la Polizzi che dopo lo sfogo si mostra rammaricata, dispiaciuta, dichiarando di aver cercato di parlare della malattia per farsi forza e per fare forza a tutti coloro che stanno soffrendo della medesima situazione, non certo per denaro. Chi sicuramente di forza ne ha da vendere è invece il suo fidanzato, Davide Tresse, che in un momento tanto delicato ha deciso di chiedere la mano a Georgette attraverso una lettera densa di amore e responsabilità.