Uomini e Donne, Gemma Galgani è vegetariana: l’alimentazione della Dama del Trono Over

Gemma Galgani, 68 anni e non sentirli! Ebbene sì, il tempo passa ma la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne resta sempre in perfetta forma. Qual è il segreto del suo fisico aitante e longilineo? L’alimentazione: Gemma è da anni vegetariana. Ad ammetterlo è stata la stessa nemica di Tina Cipollari al settimanale Di Più Tv. La Galgani ha rivelato di aver adottato un regime alimentare ferreo, senza alcun alimento di origine animale. Una scelta non facile da affrontare quotidianamente, tanto che la torinese ha confessato che a volte sente la mancanza di qualche cibo. Più particolarmente il pesce, del quale è sempre stata una grande amante.

“Cerco di mangiare in modo sano. Da parecchi anni ormai sono vegetariana: a volte, lo ammetto, mi viene la tentazione di gustare il pesce, un alimento che mi piaceva tantissimo, ma resisto” ha confidato Gemma Galgani che, dunque, per la sua salute è in grado di fare senza problemi dei grossi sacrifici a tavola. Anche perché l’ex di Giorgio Manetti e Marco Firpo non frequenta abitualmente una palestra. Ma si muove molto, complice il suo lavoro a teatro che la porta a stare tante ore all’impiedi. “Sono direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino e per il mio lavoro cammino molto, tutto il giorno” ha assicurato Gemma.

Uomini e Donne Gemma Galgani fisico: il segreto di bellezza

Già in un’altra occasione Gemma aveva lodato il suo lavoro: l’unico vero segreto di bellezza per il suo fisico perfetto. “Amo il mio lavoro e questo mi tiene giovane nello spirito, mi riempe di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole” aveva spiegato la Galgani.