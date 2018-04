Gabriel Garko fidanzata: dopo Adua un’altra donna nella vita dell’attore

Gabriel Garko ha una nuova fidanzata? L’attore non è più single e dopo Adua ritrova l’amore

Gabriel Garko è, ancora oggi, uno degli attori più amati dal pubblico femminile del nostro paese. Da tempo, ormai, si è conquistato un posto fisso nei cuori dei telespettatori e questo, di fatto, ha portato spesso molti dei suoi fan a voler sapere di più sulla sua vita privata. Gabriel Garko è ancora single? A quanto pare, stando alla notizia pubblicata dal settimanale Oggi, l’attore sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore. Dopo aver chiuso definitivamente la sua relazione con Adua (lei 23 anni lui 45) un’altra donna starebbe facendo battere il cuore di Gabriel Garko in questo momento.

Gabriel Garko fidanzata: dopo Adua ritrova l’amore

Sull’identità della nuova donna che sembra aver preso il posto di Adua nella vita di Gabriel Garko nulla però è stato rivelato dal giornale. Nella rubrica Pillole di gossip di Oggi, infatti, è stato scritto: “È nota la riservatezza con cui Gabriel Garko vive le sue relazioni sentimentali, che non espone alla luce dei riflettori. Archiviata del tutto la relazione con Adua (la sua ex fidanzata ndr) si mormora che nel cuore di Garko sia entrata un’altra persona”. Chi sia questa donna misteriosa, tuttavia, al momento non c’è dato saperlo.

Gabriel Garko gay? La risposta dell’attore

Gabriel Garko è gay? A questa domanda, rigirata in più salse e in più occasioni, l’attore ha qualche tempo fa cercato di rispondere. Intervistato da Gay.tv, a tal proposito, Gabriel Garko ha detto: “Ad ogni modo, l’idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto”. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mig….0tte”.