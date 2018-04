Franco Terlizzi, confronto con i naufraghi: Elena Morali in lacrime

Isola dei Famosi, Franco Terlizzi contro gli altri naufraghi: l’ultimo confronto

Franco Terlizzi è tornato in Italia dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi. L’ormai ex naufrago del reality-show ha confermato di aver dovuto abbondare il gioco a causa di alcuni problemi di salute. Il diretto interessato ha però tranquillizzato la propria famiglia e il pubblico. L’ex pugile ha infatti rivelato di stare bene e di aver superato l’improvviso malore che lo ha colto in Honduras. La bella Alessia Marcuzzi ha dato all’uomo la possibilità di confrontarsi con gli altri naufraghi. Nel corso di quest’ultima puntata è infatti successo di tutto. Terlizzi ha discusso con tutti i concorrenti, usando toni anche molto accesi.

Franco Terlizzi accusa Bianca Atzei dopo l’Isola: anche Elena reagisce alle offese ricevute

Franco ha chiesto scusa a Bianca Atzei per averle dato della schifosa, ma ha precisato di non aver cambiato la sua opinione. “Volevo chiedere scusa di quella parola che ho usato, ma rimane il fatto che tu sei una falsa e bugiarda.” Terlizzi si è anche scusato con Filippo Nardi e Paola Di Benedetto. L’ex naufrago ha dichiarato di non aver mai creduto ai due quando gli parlavano male della Atzei e ad oggi crede che avrebbe dovuto dargli ragione. L’attenzione si è poi spostata su alcune bruttissime parole che sono state usate nei confronti di Rosa Perrotta e Elena Morali. Il termine esatto non è stato svelato, ma a quanto pare si è trattato di un’offesa molto grave. Elena ha infatti preso la parola per sfogarsi e difendersi. In molti avevano puntato il dito contro la bella bionda e l’ex tronista di Uomini e Donne per aver parlato male di tutti i naufraghi sull’Isola Che Non C’è.

Elena Morali in lacrime all’Isola dei Famosi: la risposta alla pesante offesa ricevuta

Tra le lacrime che non è riuscita a trattenere, la Morali ha dichiarato: “Io non mi permetterei mai di offendere il lavoro di nessuno… Ci avete detto che abbiamo parlato male tutta la settimana… quando le uniche ad essere apostrofate siamo state noi.” Alla fine, infatti, la verità è venuta a galla. A quanto pare, quasi tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi si sono lasciati andare a svariate offese contro la Perrotta e la sua amica e compagna di avventura.