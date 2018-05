Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina: dichiarazioni d’amore in tv

Ballando con le Stelle: è amore tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Si sono conosciuti a Ballando con le Stelle il surfista Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina. Il gossip sulla loro storia circolava già da tempo ma sono stati loro stessi a confermarlo. Pronti per la semifinale del programma, la coppia è stata ospite di Sabato Italiano. “Già dal primo giorno c’era qualcosa“ dice Francisco Porcella e poi aggiunge: “Sto bene quando sto con lei, vedo me quando sto con lei”. Anastasia Kuzmina dice di non aver mai conosciuto un ragazzo come Francisco. Una coppia ormai di fatto e che si guarda con occhi innamorati quella formata da Porcella e dalla Kuzmina. “Canino ci ha beccati insieme“ dice Anastasia Kuzmina. “Ma quando lo dite?” faceva Canino ai due, mentre in puntata faceva battutine e adesso, finalmente, è tutto ufficiale.

Sorpresa per Francisco Porcella a Sabato Italiano

Francisco Porcella ha preso la tavola da surf in mano a 13 anni e afferma di essere diventato campione grazie i suoi genitori. Una famiglia molto unita quella di Porcella. Infatti, quando era appena tredicenne si è trasferito con tutta la famiglia alle Hawaii per la sua passione per le onde condivisa dal fratello. E proprio parlando della sua famiglia, a Sabato Italiano, una bella sorpresa per il surfista: dietro la Porta del Cuore le sorelle dall’America, più precisamente da New York.

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina: presto a Pechino Express

Presto vedremo la coppia Porcella e Kuzmina a Pechino Express, a rivelarlo è il settimanale Spy. E per Anastasia non sarebbe nemmeno la prima volta.