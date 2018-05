Francisco e Anastasia: “Dopo Ballando con le Stelle tra noi potrebbe finire”

Francisco Porcella e Anastasia dopo Ballando con le Stelle potrebbero lasciarsi

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina dopo Ballando con le Stelle non sanno se la loro storia continuerà. Sono proprio i due ballerini a rivelare questa notizia sulla rivista Oggi. In particolare, entrambi ammettono di non essere sicuri che dopo sarà tutto rose e fiori. Si sono conosciuti proprio grazie al programma di Milly Carlucci. Inizialmente avevano scelto di tenere la loro storia segreta, ma poi è stato quasi impossibile non farla finire sotto i riflettori. Si sono osservati in silenzio, ma i loro occhi dicevano tutto. A farsi avanti ci ha pensato Francisco, il quale ha subito dichiarato ad Anastasia di essere fortemente interessato a lei. Dopo questa dichiarazione, la Kuzman ha ceduto e si è lasciata andare. Innanzitutto hanno rivelato la loro relazione a Milly, la quale ha mantenuto il segreto. Dopo di che, sono stati beccati in piazza Cavour a Roma da Fabio Canino, uno dei giurati di Ballando. Ora, però, hanno paura che questa storia possa naufragare dopo la fine del programma.

Anastasia Kuzmina teme per la sua storia d’amore con Francisco Porcella dopo Ballando con le Stelle

Francisco e Anastasia non sanno se la loro storia potrà reggere dopo la fine del programma di Milly Carlucci. La stessa Kuzmina ammette: “Il difficile sarà incontrarsi dopo Ballando”. Nei primi mesi estivi entrambi saranno molto impegnati con il lavoro. Se riusciranno a resistere la distanza a giugno e a luglio, nel mese di agosto Anastasia vorrebbe raggiungerlo in Sardegna. “Se deve essere, sarà”, dichiara ora Anastasia. Quest’ultima afferma di essere una persona molto timorosa. Ad aiutarla ad affrontare la paura ci ha pensato proprio Francisco, il quale le ha fatto comprendere che deve vivere il momento. Dunque, per ora Francisco e Anastasia preferiscono non fare dei progetti, ma semplicemente vivere la loro relazione giorno per giorno.

Francisco e Anastasia: gli impegni lavorativi potrebbero separare la coppia

Francisco e Anastasia dopo Ballando potrebbero non riuscire a superare i problemi legati alla distanza. Per ora, però, i due concorrenti hanno deciso di viversi il loro sentimento giorno per giorno. La Kuzmina ha già conosciuto la famiglia Porcella. Entrambi non hanno orari fissi con il lavoro, dunque possono capirsi a vicenda. Le precedenti fidanzate di Francisco, però non sono mai riuscite a stare dietro al suo passo. Non ci reste che attendere per scoprire se Anastasia riuscirà a seguire le passioni del Porcella con pazienza. Intanto, il pubblico potrebbe rivedere presto la coppia di nuovo in tv, nel programma di Pechino Express.