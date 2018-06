Sara Affi Fella e Francesco Monte a Ibiza frequentano gli stessi luoghi alle stesse ore: l’addio a Luigi dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana

Tanti rumors, poche certezze. Ma spesso dietro le voci tambureggianti ci sono fondi di verità. Così pare che Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, a poche settimane dalla scelta della tronista, siano già ai ferri corti, in procinto di dirsi addio. Ma se ciò dovesse trovare conferme (al momento, a onor del vero, non ce ne sono), sarebbe un annuncio atteso. Non atteso invece è stato l’ultimo avvistamento che riguarda Francesco Monte. L’ex di Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez, proprio in queste ore si sta godendo dei giorni a Ibizia, dove c’è pure Sara Affi Fella sbarcata sull’isola spagnola con delle amiche. Ma c’è di più: Sara e Monte, come ha ricostruito Fanpage.it che ha seguito gli indizi social, starebbero frequentando gli stessi posti nelle medesime ore.

Sara e Luigi: ufficializzeranno la rottura la prossima settimana? Intanto lei vola a Ibiza dove si trova Monte

Partiamo da Sara e Luigi: nelle ultime ore un messaggio postato sui social da Mastroianni ha fatto molto discutere. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che nei giorni a venire non sarà più presente sui social per motivi personali, sottolineando che Sara in tale decisione non ha nulla a che vedere. Tuttavia in molti sono pronti a scommettere che tutto sia una copertura e che in realtà la storia sia già naufragata. Fanpage, scrive: “Non è difficile immaginare che dietro le sue parole si nasconda un’impossibilità oggettiva che gli impedisce di dire di più, tipo un’esclusiva concessa a un giornale, lo stesso che dovrebbe ufficializzare la rottura nel prossimo numero (in uscita la settimana prossima)”.

Francesco e Sara sarebbero stati ‘avvistati’ insieme a Ibiza: amicizia o qualcosa in più?

“La ex tronista di Uomini e Donne è volata a Ibiza insieme alle amiche, dove pare sia stata avvistata insieme a Francesco Monte” si legge su Fanpage. “I due, lo dimostrano le stories postate su Instagram dai loro amici – si legge sempre sulla testata online diretta da Francesco Piccinini – si sono ritrovati negli stessi posti alla stessa ora […] Nella tarda serata di ieri, ad esempio, erano nello stesso locale e alla stessa ora”. Parlare di un flirt in corso tra i due sarebbe esagerato e poco rispettoso. Tuttavia Sara, in alcuni recenti shooting, è stata affiancata anche da Stefano, il fratello di Francesco. Insomma i due si conoscono e quindi…mai dire mai. Per ora Monte, a Gossiptvoffial, ha dichiarato che “oltre a una semplice amicizia non c’è altro”.