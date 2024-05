Chiara Ferragni compie gli anni: Fedez festeggia (ma non lei!)

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo primo compleanno da single. Per l’occasione ha scritto uno struggente messaggio di ringraziamento sui social, senza includere il suo ex Fedez. Quest’ultimo era intento a festeggiare a propria volta, ma non per gli anni di Chiara. Scopriamo insieme come i due hanno trascorso la giornata di oggi.

Oggi l’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni. Per l’occasione ha pensato di restare in famiglia, evitando grandi feste. Sarà che aveva già festeggiato in anticipo qualche giorno fa a Malibu insieme ad alcuni amici. Qualche ora fa Chiara ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un post di ringraziamento a tutte le persone che le sono state accanto in questa giornata speciale ed in questo periodo così complicato per lei. Nessuna menzione c’è stata chiaramente per Fedez, con il quale ha ormai rotto da qualche mese.

Nella foto condivisa sul social Ferragni si mostra sorridente in compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria. Dinanzi a lei una torta con una candelina. Il post è accompagnato da una didascalia in cui l’influencer ha voluto sottolineare come adesso stia iniziando un nuovo capitolo della sua vita.

Di seguito lo struggente messaggio condiviso da Chiara:

Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita.

Nessun accenno quindi a Fedez. Quest’ultimo, dal canto suo, non le ha mandato gli auguri. Troppo impegnato a festeggiare a propria volta, anche se tutt’altro!

Federico Leonardo Lucia, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Fedez, si trovava difatti in uno studio di tatuaggi per farsi un nuovo tattoo. Il rapper aveva annunciato la sua scelta con una storia pubblicata su Instagram, in cui informava i suoi follower che sarebbe andato a farsi un nuovo tatuaggio in una delle zone più dolorose, ovvero la mano. A tatuarlo è stato Gabriele Anakin, che gli aveva già tatuato un disegno di Vittoria lo scorso anno sulla gamba. Questa volta il cantante ha deciso di farsi tatuare sui palmi delle mani le dita di Adamo e Dio, in riferimento alla Creazione di Adamo di Michelangelo Buonarroti, affresco della Cappella Sistina.

Il nuovo tatuaggio sarebbe stato un modo per il rapper di festeggiare la sua vittoria contro il Codacons. Fedez si era difatti recato in tribunale a Roma per un’udienza che l’ha visto imputato per calunnia ai danni dell’associazione. Il Pubblico Ministero ha deciso di non procedere con il suo processo.