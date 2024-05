Fedez a processo a Roma, l’ironia sui social: “Tifi me o Codacons?”

Oggi Fedez dovrà presentarsi in tribunale a Roma in seguito alla denuncia da parte del Codacons. In base all’udienza odierna, il giudice deciderà poi se mandarlo o meno a processo. Nonostante la circostanza non sia delle più gradevoli, il rapper ha comunque voluto fare dell’ironia a riguardo sui social pubblicando una serie di storie dove affrontava la situazione in maniera divertente.

Ieri sera Federico Leonardo Lucia, conosciuto da tutti con il nome d’arte di Fedez, ha fatto sapere ai suoi follower di doversi presentare in tribunale a Roma il giorno seguente. Il cantante ha difatti pubblicato una storia in cui ironizzava sulla vicenda, che lo vede schierato contro il Codacons. Tra i due è difatti in corso una querelle e nella giornata di oggi si saprà se il rapper verrà mandato a processo oppure no. E’ stato lui stesso a chiedere di essere sentito prima della decisione del giudice.

Qui di seguito la storia condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale diverse ore fa:

Come si può vedere Fedez ci è andato giù pesante. Ha definito il Codacons un’associazione inutile, mostrandogli pure il dito medio. Ha inoltre citato la trasmissione “Un giorno in pretura”, facendo dell’evidente ironia e chiedendo il supporto dei suoi follower.

Le storie condivise dal rapper non sono tuttavia finite qui. Questa mattina, arrivato a Roma per recarsi in tribunale, Federico ha continuato a postare contenuti dove ironizzava sulla questione. Che sia un modo per lui di esorcizzare la paura legata al processo? Vediamo insieme che cosa ha detto.

Mentre era in albergo, Fedez ha messo su una scenetta in compagnia della sua assistente Eleonora Sesana. In particolare i due hanno citato il famoso cartone animato “Mignolo col prof” in cui lei impersonava Mignolo e lui il prof.

Nello specifico si sente Eleonora domandare a Fedez:

Prof che cosa facciamo questa sera?

La risposta è una chiara citazione del cartone, modificata però in base alla sua situazione:

Quello che facciamo tutte le sere Mignolo, cercare di non farsi condannare dal Codacons!

Fedez ha poi aggiunto:

Non lo so mi faceva ridere, non avevo niente da fare.

In aggiunta alla storia la didascalia: “Riassunto della mia giornata in tribunale”.

Il rapper ha poi continuato con le storie, intervistando uno dei membri dello staff dell’albergo fingendosi l’Istat e domandandogli per chi tifasse tra lui ed il Codacons nella diatriba. La risposta è stata per Fedez, cosa che ha scatenato il suo entusiasmo. Infine ha mostrato la sua assistente mentre si preparava per andare in tribunale, ironizzando sul suo dress code per il processo caratterizzato dalla cintura dell’accappatoio.

Insomma sembrerebbe che Fedez si stia vivendo abbastanza bene la situazione oppure, forse, il suo è solo un modo per esorcizzare l’ansia.