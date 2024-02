Fedez ‘nullatenente’, scatta l’esposto del Codacons. Lui: “tutto vero”

Continua la querelle tra i Fedez e il Codacons. L’Associazione dei consumatori chiede alla Guardia di Finanza di svolgere delle indagini sul patrimonio del rapper presentando un esposto dopo le sue dichiarazioni fatte in un processo per diffamazione del 2020: “sono nullatenente”

Ha una lunghezza di 9 pagine il documento presentato dal Codacons alla Guardia di Finanza di Milano e Roma. Documento in cui l’Associazione denuncia “un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti e talvolta senza un’apparente ragione economica” da parte del ‘gruppo Fedez’, nonostante non sia attualmente in grado di dimostrare che il rapper e la sua società evadano le tasse.

Il procedimento per diffamazione del 2020 – che vedeva il cantante sempre sotto accusa del Codacons – si era svolto online e, a causa di problemi di connessione, Fedez aveva più volte ripetuto di non possedere alcun bene in quanto persona singola, come si può sentire chiaramente nell’audio della dichiarazione reso noto da Repubblica.

Quattro anni fa il processo si era concluso senza conseguenze legali per il rapper, ma le affermazioni udite durante le udienze hanno innalzato sospetti nei confronti del patrimonio del cantante, per questo il Codacons ha commissionato uno studio al commercialista Gian Gaetano Bellavia, che è culminato con l’esposto presentato nelle ultime ore alla Guardia di Finanza.

L’Associazione dei Consumatori chiede di effettuare delle verifiche circa la gestione fiscale di alcune operazioni svolte da Fedez e dalle sue società, ritenendo che queste generino “disallineamenti tra gli effetti civilistici e gli effetti fiscali”.

Alle accuse, il rapper milanese risponde attraverso le parole pubblicate su Repubblica Online, con cui si mostra dispiaciuto sostenendo che le sue dichiarazioni siano state decontestualizzate:

Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati. Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese. Se avessi detto il contrario, avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato.

Il patrimonio del rapper

E’ indubbio, in ogni caso, che il patrimonio di Fedez – escludendo i beni di sua moglie Chiara Ferragni – ammonti a cifre molto alte: la rivista Forbes nel 2023 aveva infatti stimato che le ricchezze del rapper superassero i 20 milioni di euro, tenendo conto degli introiti delle società di cui il cantante di Buccinasco è a capo.

I guadagni di Fedez insospettiscono sicuramente il Codacons ma non confermano che le dichiarazioni del 2020 siano false. Il rapper infatti è disposto a chiarire la sua posizione e afferma: