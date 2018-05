Francesco Monte e Paola si sono lasciati: Di Benedetto spiega perchè

Francesco Monte e Paola non stanno più insieme: ecco perché

La notizia della crisi tra Francesco e Paola circolava sul web e non solo da diverso tempo. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo i rumors degli scorsi giorni, supportati anche a Domenica Live dal direttore di Novella 200 Alessi, arriva la conferma da parte della diretta interessata. La bellissima Di Benedetto ha rilasciato un’intervista all’ultimo numero del settimanale Chi, in edicola domani 9 Maggio 2018. La Madre Natura di Ciao Darwin ha svelto al giornale diretto da Alfonso Signorini i reali motivi della rottura tra lei e l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Sembrerebbe che tra i due, a lasciare sia stato proprio il giovane di Taranto.

Paola Di Benedetto dopo Francesco: ecco perché Monte l’ha lasciata

Quella ricevuta da Francesco sembra sia stata una doccia gelata per la bella Paola. Dopo aver cercato di restare in silezio, la ragazza ha svelato tutta la sua verità sulla fine della relzione d’amore con Monte a Chi. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato delle succulenti e inaspettate anticipazioni dell’intervista a Madre Natura. “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire quando è iniziata? Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio.” Cercndo di pensare ai giorni passati insieme a Monte dopo l’Isola, la giovane racconta nel dettaglio cosa è accaduto con il passare del tempo. “Sembrava bello, vero, lo era.” Quando le cose sembravano andare a gonfie vele, è arrivato l’addio.

Frncesco Monte ha lasciato Paola: Di Benedetto delusa dopo l’Isola

Paola ha raccontato a Chi: “È successo tutto lo scorso 20 Aprile. Dalla sera alla mattina… Mi guarda in faccia e mi dice forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente. Io resto basita.” La bella ex naufraga svela anche il motivo per cui non ha mai spiegato ai suoi fan la lontananza da Monte. ‘‘Francesco mi ha detto non diamo spiegazioni. Io mi sono fidata. Ho sbagliato.”