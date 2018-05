Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: Matteo Gentili lo sapeva da tempo

Striscia la notizia porta a galla un clamoroso retroscena sulla rottura tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Una rottura che, a quanto pare, non ha sorpreso nessuno. O meglio Matteo Gentili, l’ex fidanzato di Madre Natura, che ha fatto delle rivelazioni importanti ad Alessia Prete, nella Casa del Grande Fratello. Secondo quanto detto durante un fuori onda della diretta, Matteo si sarebbe rivisto con Paola prima di entrare nel reality show. Dunque, il confronto avvenuto nel corso della seconda puntata del programma non sarebbe stato del tutto autentico. Inoltre, sempre secondo quanto ribadito da Gentili, al giovane sarebbe stato proposto di rivedere pubblicamente la Di Benedetto per creare uno scoop da pubblicare su un settimanale importante.

Le parole di Matteo Gentili sull’addio tra Francesco Monte e Paola

“Tutto quello che hanno fatto loro…a me hanno chiesto di vedere lei prima di venire qua perché dovevano fare uno scoop sul giornale. Tutto quello che lei ha fatto con Francesco una settimana prima lo hanno fatto per audience. E mi ha detto che a breve si sarebbero lasciati prima di venire qua”, ha spiegato Matteo Gentili ad Alessia Prete, la ragazza con la quale ha iniziato una relazione all’interno del Grande Fratello. Spiegazioni che hanno rassicurato la studentessa, che era pronta a non dire a Matteo della rottura tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Ma a quanto pare Gentili ne era al corrente già da tempo…

Il video con la confessione di Matteo Gentili al Grande Fratello: