Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono in crisi: parla Madre Natura

Francesco Monte e Paola Di Benedetto non stanno più insieme? È crisi

Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi, è già crisi tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I fan più attenti avevano già notato alcuni dettagli sui social network, ma oggi è Madre Natura a confidare che la sua nuova storia d’amore sta vivendo un periodo negativo. Un periodo no, di quelli che capitano a tante coppie, ma che dopo qualche mese di frequentazione può far preoccupare. “Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell’intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente…confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso”, ha detto la modella vicentina durante una diretta con i follower su Instagram.

Francesco Monte in silenzio dopo lo sfogo di Paola Di Benedetto

Se Paola Di Benedetto ha cercato di spiegare, seppur in maniera un tantino incomprensibile, la situazione che sta vivendo con Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito il silenzio. Il tarantino continua a postare sui social network foto e video della sua quotidianità ma non risponde ai fan che chiedono delucidazioni circa il suo rapporto con Madre Natura. Crisi passeggera o tra i due è davvero finita? Secondo qualcuno a Monte non sarebbe andato giù l’ingresso di Paola al Grande Fratello, per parlare con l’ex fidanzato Matteo Gentili... sarà vero? Per ora una cosa è certa: qualche giorno fa Francesco e la Di Benedetto erano insieme alla festa di compleanno di Marco Ferri, amico di entrambi.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto alla festa di Marco Ferri

Al party per i 30 anni di Marco Ferri, Francesco e Paola erano seduti vicino, come immortalato da un video postato poi da Elena Morali. I due, però, non hanno mai posato insieme: la Di Benedetto ha preferito pubblicare uno scatto insieme ad Elena e a Marco anziché uno con il suo fidanzato. Il motivo? Per ora non è chiaro… chi vivrà, vedrà!