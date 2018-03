Francesco Monte e Paola Di Benedetto fidanzati, parla Cecilia Rodriguez: “Sono felice per lui”

Sembra che dopo lo scandalo canna-gate Francesco Monte sia pronto a voltare pagina con Paola Di Benedetto. Una volta finita l’esperienza di entrambi all’Isola dei Famosi, infatti, i due naufraghi si sono ritrovati anche fuori e, insieme, appaiono davvero felici e innamorati. Oggi, dunque, sembrano essere lontani i tempi in cui Francesco Monte si mostrava triste e insofferente a causa della fine della storia con Cecilia Rodriguez. Ma l’argentina, adesso, che cosa pensa della storia d’amore tra il suo ex e Paola di Benedetto? La sorella di Belen si è espressa al riguardo rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo.

Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e Paola Di Benedetto: la sua opinione sulla coppia nata all’Isola dei Famosi

Durante l’intervia Cecilia Rodriguez avrebbe ripercorso gli step precedenti la fine della relazione con Monte fino ad arrivare, appunto, a dire la propria sull’attuale fidanzata di lui. “Se ho fatto una scelta è perché ero molto sicura di quello cui andavo incontro” avrebbe dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “La volontà che avevo maturato è stata più forte della ragione” spiega Cecilia in merito a quanto accaduto a lei e Ignazio Moser all’interno del reality. E su Francesco Monte e Paola Di Benedetto, invece, che cosa pensa? “Se lui è felice, lo sono anch’io” Sembrerebbe aver detto Cecilia Rodriguez al riguardo. La stessa, poi, ha aggiunto:“Spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita”.

Cecilia Rodriguez su Francesco Monte e il canna-gate: “Dovrà risolverla al più presto”

Cecilia Rodriguez sul caso canna-gate e Francesco Monte non pare aver detto di non volersi esporre particolarmente. “Non voglio entrare nel merito” si legge nelle parole dell’intervista a Nuovo riportate da gossipblog.it “Lui ora si è trovato in quella situazione e dovrà risolverla al più presto “. La Rodriguez, poi, avrebbe aggiunto anche: “Ognuno si deve prenere le responsabilità di quello che ha fatto o di quello che, magari, non ha fatto”.