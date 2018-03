Francesco Monte e Paola insieme dopo la diretta dell’Isola FOTO

By

Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme dopo l’Isola dei Famosi

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono incontrati dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2018. I due si sono conosciuti durante questa esperienza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di abbandonare il reality quasi subito, a causa del caso del canna-gate che l’ha visto coinvolto. Questo non gli ha permesso di procedere la conoscenza con Paola. Sin da subito hanno dimostrato di provare un forte interesse reciproco. Infatti, i telespettatori non vedevano l’ora di assistere alla nascita di questa storia d’amore. Nonostante si siano divisi durante questa esperienza, entrambi hanno sempre dichiarato di voler continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere. E pare che questa frequentazione sia già iniziata, una volta che Paola è tornata nel mondo reale. A segnalarlo è proprio una foto condivisa dalla Di Benedetto nelle ultime ore su Instagram. Ma non solo: Monte ha potuto anche riabbracciare Filippo Nardi, con cui aveva stretto una grande amicizia durante il reality.

Paola di Benedetto condivide la prima foto insieme a Francesco Monte

Paola e Monte stanno già facendo sognare i telespettatori che hanno seguito i loro primi avvicinamenti durante il reality. I fan di Francesco sono contenti di poter vedere finalmente il loro beniamino tornare a sorridere a fianco alla Di Benedetto, soprattutto dopo averlo visto soffrire per la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez. Francesco è pronto a ricominciare una nuova storia e l’ha fatto capire sin da subito. Anche dopo il suo abbandono, ha più volte, attraverso video, mandato messaggi a Paola. Quest’ultima ha raggiunto, nella serata di ieri, lo studio dell’Isola dopo la sua eliminazione. Monte ha scelto di farle subito una sorpresa inviandole un mazzo di rose durante la diretta.

Monte e Paola sarà vero amore? I fan attendono di scoprire cosa accadrà tra loro

Subito dopo la diretta di ieri sera, Monte ha potuto rivedere Paola. I due nella foto appaiono sorridenti, contenti di poter finalmente conoscersi lontani dalle telecamere. Insieme a loro, questa mattina, ha fatto colazione Filippo. Ormai ex naufraghi si ritrovano a trascorrere del tempo insieme, nonostante il reality li abbia divisi. Non ci resta che attendere per scoprire se tra Francesco e Paola scoppierà l’amore. Intanto, si parla di un possibile ritorno di Monte a Uomini e Donne, ma con un ruolo diverso.