Francesco Monte compleanno: alla festa Nilufar, Giordano e altri Vip FOTO e VIDEO

Festa di compleanno di Francesco Monte: tra gli invitati Nilufar e Giordano, Marco Ferri e molti altri

Francesco Monte ha compiuto trent’anni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di festeggiare questo traguardo importante prima con un’intima cena al ristorante e poi con un party in discoteca a Milano. A quanto pare si tratta di una prima festa, alla quale seguirà un’altra a Taranto, con gli amici di infanzia. A Milano Monte ha brindato in discoteca con gli amici conosciuti grazie al mondo della televisione, grazie al programma di Maria De Filippi e all’Isola Famosi. All’Armani Privé Monte ha festeggiato il suo compleanno con Marco Ferri e Elena Morali – conosciuti in Honduras – ma pure con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato a Uomini e Donne e da tempo amico di Francesco (di recente lo ha difeso più volte in tv sul caso del canna-gate).

Tutti gli invitati alla festa di Francesco Monte a Milano

Basile si è presentato con la nuova fidanzata, la giovane Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli di Striscia la notizia. Ma alla festa di compleanno di Francesco Monte era presente pure una nuova coppia nata al Trono Classico, quella composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Molto probabilmente Monte ha conosciuto Nilufar e Giordano dietro le quinte di Uomini e Donne, dove è stato spesso ospite nell’ultimo periodo.

Di seguito alcuni video della serata del compleanno di Francesco Monte: