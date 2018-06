Francesco Monte taglia i capelli e diventa biondo: le foto del nuovo look

Francesco Monte biondo: le foto del nuovo taglio di capelli dell’ex tronista di Uomini e Donne

Drastico cambio di look per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è rientrato in Italia dopo una vacanza di relax a Formentera e si è subito recato a Taranto, dal suo hair stylist di fiducia, per tagliare i capelli. In vista del caldo estivo, Monte ha optato per un taglio molto corto. Allo stesso tempo ha tinto i capelli di biondo, sfoggiando un look simile a quello di Zayn Malik di qualche tempo fa. Un vero cambiamento per Francesco che è molto soddisfatto nonché pronto ad iniziare una nuova vita. Una vita da single dopo la storia naufragata con Cecilia Rodriguez e la breve relazione avuta con Paola Di Benedetto. Questa è la prima estate da solo per il tarantino, che per quattro anni è stato fidanzato con la sorella di Belen.

Francesco Monte concorrente al Grande Fratello Vip 3?

Capelli a parte, Francesco Monte si prepara ai nuovi appuntamenti lavorativi. A quanto pare il giovane è in lizza per entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip dopo l’esperienza finita male all’Isola dei Famosi per colpa del canna-gate. Al momento però non c’è nulla di confermato e toccherà aspettare settembre per avere l’eventuale ufficialità. Intanto Cecilia Rodriguez è tornata di nuovo a parlare del suo ex fidanzato.

Le recenti dichiarazioni di Cecilia Rodriguez su Monte

“Probabilmente se tutto fosse accaduto fuori dal Grande Fratello non sarebbe successo niente, perché comunque si cerca di recuperare, ci si confronta, si discute”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez a Il Giorno.