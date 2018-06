Francesco Gabbani: la dedica inaspettata di Ermal Meta

In che rapporti sono Francesco Gabbani e Ermal Meta? Nessuna rivalità tra i due cantanti

Nessuna rivalità tra Francesco Gabbani e Ermal Meta. Il cantante albanese ha messo a tacere le malelingue che da anni si susseguono circa una rivalità tra i due, che hanno condiviso più di un palco importante. A far mormorare per un lungo periodo è stata soprattutto la partecipazione al Festival di Sanremo. Entrambi hanno gareggiato alla sezione Giovani nel 2016 e a quella dei Big nel 2017. In tutte e due le competizioni Gabbani si è classificato al primo posto (prima con la canzone Amen, poi con Occidentali’s Karma), mentre il giurato di Amici al terzo (prima con Odio le favole, poi con Vietato Morire). Ma tra i due non c’è alcuna rivalità o problema e a sottolinearlo è stato Ermal, che ha definito il collega toscano “un alleato”.

Le belle parole di Ermal Meta per Francesco Gabbani prima dei Wind Music Awards

“In musica non ci sono rivali. Solo alleati. Francesco è uno di quelli”, ha scritto Ermal Meta sul suo profilo Instagram, pubblicando un selfie con Gabbani. I due si sono rivisti all’Arena di Verona, in occasione dei Wind Music Awards 2018, e ne hanno approfittato per scattare una foto insieme. Complici e sorridenti, i due artisti (che hanno in comune, tra le tante cose, pure una partecipazione all’Eurovision Song Contest) hanno così zittito chi ha avuto da ridire sul loro rapporto. E chissà che presto non arrivi un duetto tra Ermal e Francesco, come sognano i fan più accaniti…