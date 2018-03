Francesco e Paola: il gesto d’amore dopo l’intervista a Verissimo

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: il gesto d’amore dopo Verissimo

Da quando sono usciti dall’Isola dei Famosi Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno facendo sognare i loro fan. Dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver trovato il sorriso con Madre Natura. Bellissimi e splendenti oggi i due ex naufraghi si sono mostrati insieme a Verissimo dove, ospiti di Silvia Toffanin, hanno parlato della loro vita insieme dopo il reality. Forse per pudore o forse perché imbarazzati dalle telecamere entrambi non si sono lasciati andare in grandi gesti romantici. Sui social, invece, sia Francesco Monte che Paola Di Benedetto (in concomitanza alla messa in onda della loro intervista) hanno decisamente dato sfogo al loro lato più romantico.

Francesco Monte e Paola di Benedetto: la dedicata su Instagram e lo scambio di promesse

“Non so cosa succederà e dove arriveremo” scrive Francesco Monte sul suo profilo Instagram “Ho deciso di vivermi questa nostra conoscenza, ascoltando dentro di me ciò che oggi mi fa star bene… ad oggi mi fai star bene Te”. Parole romantiche e decisamente importanti quelle di Monte cui, poco dopo, sono seguite quelle di Madre Natura. Pochi secondi dopo, infatti, Paola Di Benedetto ha scritto: “È proprio quando non le cerchi che le cose belle arrivano…”. Al momento, dunque, pare che i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi sembrano avere tutte le buone intenzioni di continuare a stare insieme anche lontano dalle telecamere.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto fidanzati: l’opinione di Cecilia Rodriguez

Su Francesco Monte e Paola Di Benedetto è stata chiamata a dire la propria anche Cecilia Rodriguez. L’argentina, intervistata dal settimanale Nuovo, a tal proposito ha dichiarato: ““Se lui è felice, lo sono anch’io”. Al suo ex, poi, la Rodriguez ha anche augurato di trovare, come lei, la persona ideale con cui condividere insieme la propria vita.