Francesco Chiofalo di Temptation Island menato per gelosia in un supermercato. Il racconto dall’ambulanza con il viso gonfio: ‘Mi hanno preso a pugni’

Spiacevole avventura per Francesco Chiofalo, ex concorrente nonché mattatore della quarta edizione di Temptation Island. Il capitolino è apparso su Instagram con il viso tumefatto mentre veniva trasportato in ospedale dall’ambulanza. Lui stesso ha spiegato il motivo dell’accaduto, fornendo un racconto piuttosto shockante: dal nulla è stato aggredito in un supermercato da un ex marito di una moglie che in passato gli avrebbe rivolto degli apprezzamenti. Dunque il movente della triste vicenda sarebbe da attribuire alla gelosia di questo uomo ignoto che si sarebbe fatto prendere da un raptus di follia.

Temptation Island, Francesco Chiofalo: “Essendo un personaggio pubblico non ho reagito, se lo prendevo per strada non era più vivo”

“Mi hanno pestato di botte. Tranquilli non ho fatto niente. Sono solo un po’ gonfio”. Francesco Chiofalo, attraverso un’Instagram Stories, inizia così il racconto della mesta vicenda di cui è stato vittima. “Sono stato aggredito da un signore con un bambino all’interno di un supermercato – prosegue l’ex fidanzato di Selvaggia Roma -. Questo signore mi ha prima ‘imbruttito’ e poi è partito. Il motivo penso di averlo capito… Lui è partito prendendomi a pugni”. Il movente dell’incidente lo spiegherà di lì a breve, non prima però di aver chiarito il perché non c’è stata una reazione da parte sua: “Non ho neanche reagito essendo un personaggio pubblico. Il signore avrà avuto 40 anni e peserà 10 kg, se lo prendevo per strada da solo adesso non era più vivo. Ma meglio così perché non reagendo sono passato dalla parte della piena ragione”.

Chiofalo: “La sua ex moglie mi ha visto in tv, lui è di una bruttezza pazzesca”

“Ora lo denuncio e chiederò il risarcimento”, continua Chiofalo che passa poi a motivare il perché tale soggetto si sarebbe scagliato su di lui: “Il motivo penso che sia perché l’ex moglie mi ha visto in tv e in passato ha fatto apprezzamenti. Lui è bruttissimo, di una bruttezza pazzesca, senza capelli, pesa 10 chili”. Francesco ha chiuso precisando che fortunatamente l’accaduto è stato registrato, fatto che dovrebbe garantirgli delle prove inconfutabili e dargli piena ragione.