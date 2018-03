Francesca Cipriani e Valeria Marini: primo scontro all’Isola dei Famosi

By

Francesca Cipriani e Valeria Marini all’Isola dei Famosi: il primo scontro durante la diretta

Quello che tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi stavano aspettando stasera era il fatidico incontro tra Francesca Cipriani e Valeria Marini. Se, tuttavia, tra le due rivali niente di eclatante è successo subito, durante la diretta c’ha pensato la produzione a mettere benzina sul fuoco. Come? Facendo scontrare le due naufraghe in una sfida all’ultimo minuto. Francesca Cipriani e Valeria Marini, nello specifico, si sarebbero contese in questo modo il ruolo di peor della settimana. Questa volta ad avere la meglio, però, è stata l’ex pupa bionda che, nonostante ciò, ha avuto comunque da ridire. Valeria Marini, infatti, l’avrebbe spinta durante la prova, facendo scivolare sulla sabbia la Cipriani.

Francesca Cipriani contro Valeria Marini all’Isola dei Famosi: la protesta dell’ex pupa

Astio e vecchi attriti sembravano essere stati messi da parte da Francesca Cipriani e Valeria Marini questa sera. È bastata tuttavia una prova ricompensa per riaccendere le ostilità reciproche. Prima che Francesca Cipriani potesse aggiudicarsi la vittoria e passare il titolo di peor a Valeria Marini, infatti, la stessa ha apertamente protestato facendo notare ai presenti un particolare: Valeria l’avrebbe spinta a terra durante la sfida. Una scorrettezza, dunque, che l’ex pupa non avrebbe affatto digerito. Certo è che, alla luce di quanto accaduto tra le due naufraghe, questa settimana potrebbe riservarci delle belle sorprese.

Isola dei Famosi: l’arrivo di Valeria Marini e la reazione di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani, anche questa volta, è stata una delle protagoniste indiscusse della diretta di stasera. Il modo in cui ha reagito alla vista di Valeria Marini, così come la sua espressione, hanno letteralmente conquistato il pubblico da casa che, sul web, ha già dato sfogo alla fantasia con dei simpaticissimi meme. Sia Francesca che Valeria, tuttavia, sembrano essere molto amate dai fan della trasmissione, ma chi avrà la meglio tra le due? Lo scontro, al momento, sembra essere aperto.