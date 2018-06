Francesca Cipriani si è rifatta il seno di nuovo: “Avevo delle cisti”

Francesca Cipriani si è rifatta il seno: “Avevo delle grosse cisti causate da punturine di acido ialuronico”

Francesca Cipriani si è rifatta il seno per l’ennesima volta. A confessarlo la diretta interessata a Pomeriggio 5, dove ha spiegato che è stata costretta a farlo per un motivo serio. Dopo l’Isola dei Famosi, la Cipry ha scoperto di avere delle grossi cisti al seno e ha dovuto così rimuoverle. Cisti che sono nate a causa di alcune punturine all’acido ialuronico fatte qualche anno fa. Tali punturine servono per aumentare ancora di più il décolleté senza intervenuto chirurgico e Francesca ne aveva utilizzata più di qualcuna tempo fa. Purtroppo questo piccolo intervento di chirurgia estetica si è rivelato dannoso e ha portato alla formazione di grossi cisti che la Cipriani ha dovuto togliere.

Francesca Cipriani ora porta l’ottava di reggiseno

“A causa di alcune punturine di acido ialuronico sono spuntate delle grosse cisti che ho dovuto rimuovere. Inoltre, una protesi era un po’ piegata… Ora porto l’ottava”, ha spiegato Francesca Cipriani a Barbara d’Urso. Questo è il terzo intervento che l’ex naufraga fa al décolleté, in passato lo ha già ritoccato due volte. Doppia operazione anche ai glutei, dopo che la prima non è andata a buon fine. Nel 2010 un chirurgo ha cercato di mettere le protesi sotto il muscolo ma non ci è riuscito e gliel’ha lacerato. Successivamente ha deciso di inserirle sotto pelle ma si vedevano, scendevano e facevano male quando Francesca si sedeva. Queste complicazioni hanno creato un danno psichico nella Cipriani, che non ha potuto mostrarsi per oltre un anno.

Il fondoschiena di Francesca Cipriani è stato rifatto

“Per lei è stato un vero trauma e per questo le hanno riconosciuto un danno psichico. Dopo due anni è stata risarcita dei suoi risparmi, i 60 mila euro che aveva messo da parte per farsi un bel sederino: li ha rimessi in banca” ha raccontato Rita, la madre di Francesca Cipriani. Al di là di decollete e glutei, Francesca non ha mai ritoccato il viso. “È lo specchio dell’anima, mi piace così com’è”, ha assicurato la Cipriani sempre a Pomeriggio 5.