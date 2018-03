Francesca Cipriani, scontro con Valeria Marini: chiarezza a Mattino 5

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: a Mattino 5 si fa chiarezza sullo scontro

Dopo tante chiacchiere, Francesca Cipriani e Valeria Marini si sono ritrovate insieme all’Isola dei Famosi. Il primo incontro è avvenuto da lontano. La naufraga del reality-show ha infatti avuto modo di chiedere alla showgirl alcune particolari cose. A quanto pare, tra le due non sembra correre buon sangue. Entrambi sono state insieme a Giovanni Cottone. Le due bionde sono infatti state innamorate dello stesso uomo. La Cipriani è stata legata sentimentalmente all’uomo per diverso tempo, mentre la Marini lo ha addirittura sposato, finendo poi per annullare il matrimonio. Nel corso della diretta andata in onda ieri sera, 12 Marzo 2018, Francesca ha chiesto a Valeria il motivo per cui non abbia voluto fare una trasmissione insieme a lei.

Francesca Cipriani e Valeria Marini insieme all’Isola dei Famosi: la verità sullo scontro in diretta

Valeria Marini ha negato il tutto, dicendo che le cose non stavano assolutamente così. Francesca ha invece dichiarato di essere rimasta male di fronte all’atteggiamento della showgirl e di essere convinta di ciò che stava dicendo. In ogni caso, a Mattino 5 si è cercato di fare chiarezza. A quanto pare, la Cipriani pare aver semplicemente frainteso la posizione e le parole dell’altra. Il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha cercati di raccontare al meglio come sono andate realmente le cose. “Posso dire che stavano registrando insieme più puntate di Casa Signorini, quindi erano presenti sia Valeria che Francesca.”

Isola dei Famosi, Francesca e Valeria: a Mattino 5 le nuove rivelazioni sullo scontro

Valerio Palmieri continua il racconto sulla Cipriani e la Marini rivelando come sono andate realmente le cose. “La Cipriani credeva che la Marini non la volesse incontrare. Invece Valeria disse semplicemente non voglio essere associata ad una persona che è stata con il mio ex marito.” Insomma, Valeria non sembra avere nulla contro Francesca. A quanto pare, tra le due c’è stato solo un fraintendimento che, senza dubbio, verrà chiarito nel momento in cui la nota showgirl arriverà in Honduras.