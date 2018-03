Francesca Cipriani all’Isola: piccolo malore e inaspettati progressi

Francesca Cipriani fa progressi all’Isola dei Famosi: dopo il malore, grandi soddisfazioni

Francesca Cipriani è entrare nel pieno mood dell’Isola dei Famosi. La naufraga ci ha messo un po’ ad adattarsi ma, alla fine, anche lei ce l’ha fatta. La simpatica soubrette continua a regalare tantissime risate ai telespettatori italiani e non solo. Nel corso delle prime settimane sembrava farci, ora tutti sono convinti che la prosperosa bionda sia come appare davanti la telecamera anche nella vita privata. In questi ultimi giorni, la soubrette è stata presa di mira da tutto il resto del gruppo. La pigrizia della ragazza ha iniziato ad infastidire gli altri concorrenti, che alla fine hanno deciso di affrontare la situazione con la diretta interessata. Dopo un primo tentennamenti, la Cipriani ha deciso di rimboccarsi le maniche e dimostrare che anche lei può rendersi utile.

Isola dei Famosi Francesca Cipriani: malore improvviso per la naufraga, niente di grave

Prima dell’ultimo saluto a Valeria Marini, grazie ad una prova ricompensa vinta i concorrenti dell’Isola hanno potuto assaporare un pasto completo. Dopo giorni e giorni di solo riso in bianco e qualche pesce, i naufraghi hanno mangiato un primo, un secondo ed un dolce. Subito dopo il pasto, Francesca Cipriani ha dichiarato di sentirsi poco bene. A quanto pare, la ragazza ha avuto molta difficoltà nel digerire il tutto. Ormai abituata ad una alimentazione povera, il corpo della naufraga non pare aver reagito molto bene. In ogni caso, non è stato nulla di troppo preoccupante.

Francesca Cipriani cucina il riso e pesca pesce all’Isola dei Famosi

Francesca ha deciso di darsi da fare e rendersi utile al resto del gruppo. La Cipriani ha cucinato il riso e a grande sorpresa è piaciuto a tutti. Subito dopo, la concorrente dell’IsolaDei Famosi ha voluto mettersi alla prova con la pesca. La showgirl ha tentanto di prendere qualche pesce e alla fine c’è riuscita. Il primo pesce della soubrette è stato uno scorfano. La ragazza si è mostrata felicissima dei risultati ottenuti, anche se avrebbe preferito prendere un pesce un po’ più carino.