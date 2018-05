Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi: “Non mi rifaccio più! Basta!”

Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque: ecco perché ha deciso di non rifarsi più dopo l’Isola dei Famosi

Francesca Cipriani avrebbe cambiato definitivamente idea sulla chirurgia plastica. All’Isola, infatti, aveva dichiarato di voler ricorrere ancora al chirurgo estetico dopo il reality ma, oggi, l’ex pupa sembrerebbe non essere più della stessa opinione. A Pomeriggio Cinque, nello specifico, la Cipriani ha spiegato i motivi che l’avrebbero spinta a decidere di non rifarsi più. L’Isola dei Famosi, ha detto lei, è stata un’esperienza che l’ha cambiata e che tanto l’ha fatta riflettere e questo, alla fine, ha contributo anche a farle accettare più serenamente il proprio aspetto.

Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque: “Basta! Mi accetto così!”

Adesso Francesca Cipriani si accetta così com’è, e questa consapevolezza l’ex naufraga l’ha raggiunta soprattutto grazie al tempo trascorso all’Isola dei Famosi. La Cipriani starebbe così bene con se stessa tanto da arrivare rifiutare oggi a Pomeriggio Cinque, in diretta, la proposta del Professor Lorenzetti. Da Barbara d’Urso, infatti, Francesca al chirurgo che si era offerto di rifarle il fondo schiena ha detto: “Lei vuole rifarmi? Non faccio più niente, basta! Mi accetto così”. Francesca Cipriani ha quindi chiuso definitivamente con la chirurgia estetica? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì.

Francesca Cipriani: l’intervento ai glutei che le ha causato un danno psichico

L’idea del Professor Lorenzetti esposta a Francesca Cipriani, ad onor del vero, non era certo un’operazione di chirurgia estetica fine a se stessa. Quello che voleva fare il dottore, nello specifico, era aiutare la Cipriani a recuperare i danni causati da una precedente operazione ai glutei fatta da quest’ultima in passato. Forse non tutti sanno, infatti, che all’ex naufraga è stato riconosciuto addirittura un danno psichico non indifferente dopo l’intervento in questione. Ad oggi, però, Francesca sembrerebbe non preoccuparsi più del proprio fisico e questo, a Pomeriggio Cinque, la stessa lo ha ribadito più volte.