Fiorella Mannoia ad Amici 17: Maria De Filippi stuzzica Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia è tornata ad Amici. Durante la semifinale della diciassettesima edizione del talent show la cantante si è esibita con Einar, giovane allievo della Squadra Blu. Dopo la performance – che è stata parecchio applaudita dal pubblico – Maria De Filippi ha deciso di stuzzicare Carlo Di Francesco, il professore della Scuola nonché compagno della Mannoia. “Carlo come ha cantato Fiorella?”, ha chiesto la bionda conduttrice cogliendo di sorpresa Di Francesco. Quest’ultimo e Fiorella sono fidanzati da più di dieci anni e hanno sempre tenuto la loro storia d’amore riservata e lontana dal gossip. Tanto che mai nessun accenno era stato fatto prima d’ora nel talent show Mediaset nel corso delle altre ospitate dell’artista dalla fulva chioma. Nonostante l’imbarazzo, il Professore ha risposto a Maria, elogiando la sua compagna.

Carlo Di Francesco elogia la compagna Fiorella Mannoia

La domanda di Maria De Filippi ha stupito Carlo Di Francesco che non ha subito riposto. Si è così intromessa Fiorella Mannoia che ha affermato con il sorriso sulle labbra: “Non potrebbe dire il contrario”. “Avresti il coraggio di dire il contrario?”, ha detto divertita Maria. “No, su tante cose sì ma sul canto proprio no”, ha affermato imbarazzato Carlo, da sempre fiero della Mannoia. Del resto i due, prima di diventare una coppia, hanno lavorato per tanti anni insieme. E continuano a lavorare fianco a fianco ancora oggi. Nel frattempo la domanda di Maria De Filippi ha sdoganato in tv la storia d’amore tra Carlo e Fiorella. Una storia che, nonostante le critiche e le malelingue (dovute alla differenza d’età di ben trent’anni), va avanti da tempo ed è più che mai forte e solida.

La storia d’amore tra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia

“Sì. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha detto in una vecchia intervista Fiorella Mannoia, quando nessuno sapeva che il suo compagno era proprio Carlo Di Francesco.