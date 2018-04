Grande Fratello 2018 ospiti: ci sarà anche Filippo Nardi? La frecciatina di Barbara d’Urso

Tra le novità del Grande Fratello 2018 c’è la stanza degli ospiti. Ogni settimana entrerà un personaggio famoso nella Casa di Cinecittà e tra i tanti ci sarà anche Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione condotta da Barbara d’Urso. Ma tra gli ospiti potrebbe figurare pure Filippo Nardi, ex gieffino e di recente concorrente dell’Isola dei Famosi. Le parole della d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 non sono passate inosservate e fanno ben sperare i fan, che non vedono l’ora di rivedere Nardi in televisione dopo l’esperienza in Honduras.

Filippo Nardi a Pomeriggio 5: il gesto di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, proprio in collegamento con Nardi, ha invitato Filippo a fare il bravo altrimenti rischia di ritornare di nuovo al Grande Fratello. Una frecciatina simpatica che il lord italo-inglese ha accolto con entusiasmo, tanto da replicare: “Magari, ci ritornerei volentieri!”. Barbarella ha così lanciato in maniera simpatica e pseudo involontaria uno scoop? Chissà… lo scopriremo a partire da martedì 17 aprile, data fissata per l’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Nip.

La storia di Filippo Nardi al Grande Fratello

Filippo Nardi ha partecipato al Grande Fratello nel 2001, alla seconda edizione del reality show. Ma dopo tredici giorni si è ritirato per alcuni problemi con la produzione, legati all’utilizzo delle sigarette. Al suo posto è entrato Flavio Montrucchio, che ha poi vinto il programma.